Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

Ястребова также объяснила, почему в школах района не устанавливается противоударная пленка на окнах. По ее словам, этого не делается, поскольку основная часть территории района не входит в зону, где действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму этот уровень установлен в Севастополе и прибрежных районах, уточнила Анжелика Ястребова.