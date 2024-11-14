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Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя — РИА Новости Крым. В селах Бахчисарайского района Крыма ведется работа по установке постоянных систем оповещения в селах, на данный момент действуют мобильные системы. Об этом в ходе прямого эфира в соцсети «ВКонтакте» сообщила глава райадминистрации Анжелика Ястребова.

Источник: РИА "Новости"

«Ведутся работы по установке систем оповещения на всей территории Бахчисарайского района. На сегодняшний день действуют мобильные системы оповещения», — сказала она.

Ястребова также объяснила, почему в школах района не устанавливается противоударная пленка на окнах. По ее словам, этого не делается, поскольку основная часть территории района не входит в зону, где действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму этот уровень установлен в Севастополе и прибрежных районах, уточнила Анжелика Ястребова.

«Город Севастополь и прибрежные зоны, которые входят в эту желтую зону, используют такие системы антитеррористической безопасности. В Бахчисарайском районе не введен режим желтого уровня. А если, не дай Бог, это произойдет, то все необходимые меры будут приняты», — заверила она.

Ранее министр МЧС Крыма рассказал, как найти ближайшее убежище в городах Крыма. Информация об этом размещена на официальных сайтах местной администрации.