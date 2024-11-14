Системы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

«Ведутся работы по установке систем оповещения на всей территории Бахчисарайского района. На сегодняшний день действуют мобильные системы оповещения», — сказала она.
Ястребова также объяснила, почему в школах района не устанавливается противоударная пленка на окнах. По ее словам, этого не делается, поскольку основная часть территории района не входит в зону, где действует желтый уровень террористической опасности. В Крыму этот уровень установлен в Севастополе и прибрежных районах, уточнила Анжелика Ястребова.
«Город Севастополь и прибрежные зоны, которые входят в эту желтую зону, используют такие системы антитеррористической безопасности. В Бахчисарайском районе не введен режим желтого уровня. А если, не дай Бог, это произойдет, то все необходимые меры будут приняты», — заверила она.
Ранее министр МЧС Крыма рассказал, как найти ближайшее убежище в городах Крыма. Информация об этом размещена на официальных сайтах местной администрации.