500 человек лишили родительских прав в Новосибирской области

В Новосибирске за последние два-три года нет всплеска в лишении родителей прав на детей или в ограничении. Об этом сообщила Ольга Пиунова, прокурор отдела по исполнениям законов о несовершеннолетних прокуратуры Новосибирской области.
— За 2023 год у нас было лишено около 500 человек и ограничены в правах менее ста. За 2024 год будет по году полная статистика, пока ее нет. Только менее 20 родителей восстановились в правах. В основном все дети были переданы в семьи родственников или в приемные семьи, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Пиунова.
Она уточнила, что в Новосибирске действия органов направлены на то, чтобы ребенок оставался в семье. В случае возникновения проблем органы профилактики стараются помочь на самых первых этапах. Если ребенка все же изымают из семьи, к примеру, временно, его стараются передать не в спецучреждение, а в замещающую семью.