500 человек лишили родительских прав в Новосибирской области

— За 2023 год у нас было лишено около 500 человек и ограничены в правах менее ста. За 2024 год будет по году полная статистика, пока ее нет. Только менее 20 родителей восстановились в правах. В основном все дети были переданы в семьи родственников или в приемные семьи, — рассказала КП-Новосибирск Ольга Пиунова.