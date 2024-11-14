Контейнерные площадки обновляют в Ленинском округе Иркутска

Подходит к концу благоустройство по четырем адресам. Также укомплектовывают уже имеющиеся объекты. Чтобы жителям округа было удобнее место сбора отходов перенесут с Набережной 3 на улицу Лодочную. А на нескольких адресах появятся пандусы и новый асфальт. Ознакомиться с адресами на которых будет проведено обустройство можно ниже.