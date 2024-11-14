Контейнерные площадки обновляют в Ленинском округе Иркутска

В Ленинском округе Иркутске обновляют контейнерные площадки. Работы уже были проведены по шести адресам. Как сообщили в пресс-службе администрации областного центра, сейчас активно создают новые места под размещение бункеров. На площадках поставили уже 44 новых баков для мусора.
— В стадии изготовления находится 101 и запланировано к установке еще 5. Качественно обустроили 18 мест под накопительные бункеры, — прокомментировала начальник отдела коммунального хозяйства Ленинского округа Ирина Пудровская.
Подходит к концу благоустройство по четырем адресам. Также укомплектовывают уже имеющиеся объекты. Чтобы жителям округа было удобнее место сбора отходов перенесут с Набережной 3 на улицу Лодочную. А на нескольких адресах появятся пандусы и новый асфальт. Ознакомиться с адресами на которых будет проведено обустройство можно ниже.