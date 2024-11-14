Хрустальные кости, хоспис и меню с перепелками: Как сейчас живет львенок, которого нашли в хуторе под Ростовом

— Я лично часто сталкивался с тем, что в южных регионах России львят покупают для того, чтобы зарабатывать на них: и для пляжного сезона, и для фотосессий. Вот только многие такие животные не живут больше четырех месяцев. Они просто умирают. Все потому, что уход за ними должен быть особенным, как и питание. В противном случае мы получаем очень хрупкие кости и ослабленный желудочно-кишечный тракт.