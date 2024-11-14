Хрустальные кости, хоспис и меню с перепелками: Как сейчас живет львенок, которого нашли в хуторе под Ростовом

В хуторе Ленинаван Ростовской области нашли двухмесячного львенка, который сам пришел в обычный продуктовый магазин. Это произошло в конце октября, пару недель назад.
Тогда малыша забрали полицейские и отвезли в зоопарк донской столицы. А уже оттуда хищника отправили в Ленинградскую область.
Корреспондент «КП — Ростов-на-Дону» дозвонился до хосписа для диких кошек «Дом Тигра» и узнал, как себя чувствует найденыш. Его, кстати, назвали Черон в честь французского гонщика.
Львенок будет жить в хосписе с другими сородичами. Фото: Дмитрий Ким.
КУПИТЬ ЗА 50 ТЫСЯЧ.
— Вряд ли у него был уличный подготовленный вольер, — предполагает руководитель учреждения Дмитрий Ким. — Скорее всего, он жил в доме. Такой вывод можно сделать, глядя на то, как новобранец реагирует на домашних собак и котов. Не исключаю, что львенок был просто игрушкой. В итоге, кто-то наигрался и выбросил его. Возможно, что информация о львенке могла дойти до полиции. Хозяева узнали об этом и решили выбросить животное, чтобы не получить проблем.
По данным специалиста, в интернете и сейчас незаконно продают львят. Раньше ими даже торговали на сайте бесплатных объявлений. Цена для многих приемлемая — от 50 тысяч рублей.
— Я лично часто сталкивался с тем, что в южных регионах России львят покупают для того, чтобы зарабатывать на них: и для пляжного сезона, и для фотосессий. Вот только многие такие животные не живут больше четырех месяцев. Они просто умирают. Все потому, что уход за ними должен быть особенным, как и питание. В противном случае мы получаем очень хрупкие кости и ослабленный желудочно-кишечный тракт.
По прогнозу специалиста, на восстановление малыша уйдет месяц. Фото: Дмитрий Ким.
НАЧАЛ ХРОМАТЬ.
Специалист говорит, что случится могло все что угодно, если бы хуторской львенок не попался вовремя на глаза неравнодушным людям.
— Он бы точно погиб на улице: либо попал бы под колеса машины, либо его бы разорвала стая собак. Вообщем, шансов у него бы не было. Зато сейчас маленький найденыш восстанавливается. Мы потихонечку приводим его в порядок. Хотя к нам он и попал со стандартными проблемами. Из-за неправильного кормления он начал хромать: у него развилось заболевание — мы называем его «хрустальные кости».
Чем именно кормили малыша, Дмитрий Ким не знает.
— Но точно не тем, чем было нужно. Есть особая молочная смесь для львят, витамины, специальное мясо. Его нужно было кормить и перепелками, предварительно ощипав их. Мало кто знает, что хищники получают необходимые для них питательные вещества не из мяса, а именно из субпродуктов, которыми людям обычно и не хочется их кормить.
Из-за неправильного кормления у львенка оказались слабые кости. Фото: Ростовский зоопарк.
«ЩАС ВСЕМ БУДЕТ БОЛЬШОЙ КУСЬ!».
К тому же, важны и прогулки.
— Львенку нужны и солнечные лучи. Такие котята должны проводить на улице много времени. Но я очень сомневаюсь, что у него были хорошие условия. К счастью, это не самый страшный случай. В течение месяца он полностью восстановится и продолжит жить у нас. Кстати, в группе хосписа в соцсети уже рассказали про ростовского льва.
— Какое же это чудо! Какой умный взгляд! — написал один из интерент-пользователей.
— Ухо навострил, зубик показал, глаза нацелились — держите меня семеро! — прокомментировал фото другой.
— Щас всем будет большой кусь и маленький! — пошутил третий.
Говорят, что там в «Доме Тигра» скучно ему не будет. Карантин Черон прошел. И уже обживает вольер в компании с двумя другими львятами.