Клиент СТО пошел в прокуратуру из-за проигнорированной жалобы в книге замечаний

В Минске СТО не отреагировала на жалобу клиента в книге замечаний и предложений, но клиент дошел до прокуратуры. Подробности рассказали в службе информации города Минска.
Так, минчанин после ремонта своей машины оставил замечание в книге замечаний и предложений столичной СТО. Мужчина был недоволен некачественным выполнением работ станцией технического обслуживания автомобилей. Однако в положенные сроки предприятие не направило ответ гражданину, несмотря на отсутствие обстоятельств, связанных с необходимостью рассмотрения обращения с превышением месячного срока.
Тогда заявитель пожаловался прокуратуру, где выявили нарушения законодательства об обращениях граждан и юрлиц.
Напомним, в Беларуси письменные обращения считаются рассмотренными, если все изложенные в них вопросы рассмотрели, права были восстановлены, а человеку направили письменный ответ. По закону письменные обращения рассматривают не позднее чем в течение 15 дней, на требующие дополнительной проверки обращения дается до одного месяца, если больший срок не установлен законодательством.
В итоге прокуратурой руководителю СТО было вынесено предписание с требованием устранить нарушения законодательства. Акт надзора исполнен в полном объеме.
В пресс-службе сказали, что директор СТО признал свою вину, а собранные по делу доказательства и согласие позволили прокурору вынести постановление о прекращении дела об административном правонарушении (ч.1 ст. 10.10 Кодекса Беларуси об административных правонарушениях) с вынесением предупреждения.
Если нарушение повториться в течение года, то СТО уже получит штраф в большем размере — до 160 белорусских рублей.
Тем временем Совмин изменил условия утильсбора при ввозе автомобилей в Беларусь.
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