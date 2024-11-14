Клиент СТО пошел в прокуратуру из-за проигнорированной жалобы в книге замечаний

Напомним, в Беларуси письменные обращения считаются рассмотренными, если все изложенные в них вопросы рассмотрели, права были восстановлены, а человеку направили письменный ответ. По закону письменные обращения рассматривают не позднее чем в течение 15 дней, на требующие дополнительной проверки обращения дается до одного месяца, если больший срок не установлен законодательством.