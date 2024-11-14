В Новосибирске из 174 камер видеонаблюдения работают лишь четыре

В Новосибирске не работает большая часть камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Об этом стало известно на заседании транспортного комитета Законодательного собрания.
В городе установлено 172 камеры. Однако, по словам заместителя председателя транспортного комитета Сергея Титкова, в настоящее время функционируют лишь четыре из них.
Причиной отключения большинства камер стали новые правила, вступившие в силу с 1 сентября. Согласно требованиям, камеры должны быть размещены только в местах повышенной опасности, с плохой видимостью или рядом с поворотами.