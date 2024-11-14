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В Новосибирске из 174 камер видеонаблюдения работают лишь четыре

Связано это с новыми правилами, которые вступили в силу с 1 сентября.

Источник: РИА "Новости"

В Новосибирске не работает большая часть камер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Об этом стало известно на заседании транспортного комитета Законодательного собрания.

В городе установлено 172 камеры. Однако, по словам заместителя председателя транспортного комитета Сергея Титкова, в настоящее время функционируют лишь четыре из них.

Причиной отключения большинства камер стали новые правила, вступившие в силу с 1 сентября. Согласно требованиям, камеры должны быть размещены только в местах повышенной опасности, с плохой видимостью или рядом с поворотами.