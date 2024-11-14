В Новосибирске закрыли проезд фур через кладбище на Хилке

В Новосибирске закрыли для сквозного проезда большегрузов дорогу через Клещихинское кладбище. Об этом в четверг, 14 ноября сообщает пресс-центр мэрии мегаполиса.
Напомним, в сентябре на улице Малыгина в районе Хилокского рынка была установлена ограничительная рамка для проезда крупногабаритного транспорта. Вскоре она была снесена одним из грузовиков, но намерения городских властей оказались серьёзными, и ограничитель восстановили.
Тогда водители фур, везущих товар на рынок, нашли другой путь — через кладбище, но что стали поступать жалобы от жителей Хилокского микрорайона. В ответ на них сквозное движение грузовиков через погост пресекли установкой шлагбаумов и бетонных блоков.
«Соблюдение знаков дорожного движения, запрещающих движение грузовых автомобилей, будут контролировать дорожные полицейские», — уточнили в пресс-центре мэрии.