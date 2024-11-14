В Новосибирске закрыли проезд фур через кладбище на Хилке

Тогда водители фур, везущих товар на рынок, нашли другой путь — через кладбище, но что стали поступать жалобы от жителей Хилокского микрорайона. В ответ на них сквозное движение грузовиков через погост пресекли установкой шлагбаумов и бетонных блоков.