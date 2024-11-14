Власти Башкирии начнут предоставлять субсидии частным детским садам

В Башкирии начнут предоставлять субсидии частным детским садам. Соответствующий законопроект поддержали профильный парламентский комитет. Его вынесут на пленарное заседание Курултая в конце этого месяца.
Речь идет о компенсации затрат учреждений. На это на основании заявок муниципалитетов из казны республики выделяют субвенции местным бюджетам. Сумму рассчитывают на год вперед по определенной методике. Депутаты предлагают изменить порядок определения объемов финансирования так, чтобы приблизить его к методике расчета по муниципальным детсадам.
— Это справедливо: качество дошкольного образования не должно зависеть от формы собственности образовательного учреждения, — считает председатель Государственного Собрания республики Константин Толкачев.
Согласно данным Министерства образования и науки Башкирии, в республике детские сады посещают около 208,9 тысячи детей. Из них порядка 5,8 тысячи ходят в частные учреждения. В республике 59 юрлиц, которые имеют соответствующую лицензию и имеют право получать от государства субсидию. Ее размер различается по муниципалитетам и в среднем по республике составляет порядка ста тысяч рублей на одного ребенка в год.
Субсидией, согласно закону, можно покрыть расходы на зарплаты, покупку учебных пособий, игр, игрушек, то есть, те траты, которые идет непосредственно на воспитание и обучение детей.
— Расходы на содержание здания и оплату коммунальных услуг за счет бюджетных денег предприниматели финансировать не могут, — отметил спикер парламента Башкирии.
Расходы на реализацию закона собираются учесть в рамках бюджета республики на следующий год и на плановый период 2026-го и 2027-го. Проект бюджета на грядущую трехлетку сейчас рассматривают в Курултае.
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