Кортни Лав выставит на благотворительный аукцион рукописный текст песни Violet

Долгое время считалось, что Violet посвящена фронтмену группы The Smashing Pumpkins Билли Коргану, с которым Лав состояла в отношениях в 1990-м. Однако артистка заявила, что песня «не только о нем». Она добавила, что вдохновлялась поэтом Александром Поупом и писательницей Эмили Бронте. Кроме того, в треке упоминается «новый номер Дэнни», что, возможно, отсылает к менеджеру коллектива Nirvana Дэнни Голдбергу. С его лидером Куртом Кобейном Кортни состояла в браке.