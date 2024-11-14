Число больных сахарным диабетом волгоградцев выросло за год на 7,3 тысячи

Инсулинозависимый диабет I типа чаще обнаруживают у юных — до 20 лет. Но на него приходится лишь около 5% всех случаев заболевания. Распространенный диабет II типа обычно развивается у 40-летних и в старшем возрасте. В этом случае организм вырабатывает много инсулина, но не усваивает его. Развитие этого заболевания можно предотвратить.