Число больных сахарным диабетом волгоградцев выросло за год на 7,3 тысячи

Во Всемирный день борьбы с сахарным диабетом, 14 ноября, в региональном управлении Роспотребнадзора рассказали, что число диабетиков в Волгоградской области резко растет. Главные причины заболевания — нездоровое питание и отсутствие физической активности, лишний вес и ожирение. За последний год диабетиков стало больше на 7,3 тысячи человек.
— В Волгоградской области в 2023 году было зарегистрировано 7309 вновь выявленных больных сахарным диабетом, что составило 295,9 случаев на 100 тысяч населения. В 2022 году — 6553 больных или 267,5 случаев на сто тысяч, — рассказали санитарные врачи.
Диабет может стать причиной слепоты, ампутации ног и почечной недостаточности, сердечных приступов и инсульта. Каждый год в мире это заболевание уносит жизни около 3,4 миллиона человек.
Инсулинозависимый диабет I типа чаще обнаруживают у юных — до 20 лет. Но на него приходится лишь около 5% всех случаев заболевания. Распространенный диабет II типа обычно развивается у 40-летних и в старшем возрасте. В этом случае организм вырабатывает много инсулина, но не усваивает его. Развитие этого заболевания можно предотвратить.
В 80% случаев у диабетиков II типа есть ожирение. Существует и генетическая предрасположенность. Способствуют развитию заболевания курение, частые инфекционные заболевания и стрессы.
Обратиться к врачу нужно, если у вас постоянная жажда и вы часто бегаете в туалет по ночам, не можете утолить голод, появились проблемы со зрением. Также должны насторожить сухая кожа, долгое заживление ран, судороги икроножных мышц, покалывание и онемение в ногах и руках, сильная утомляемость и хроническая усталость.
Чтобы снизить риск заболевания диабетом, нужно следить за весом и питанием, свести к минимуму количество быстрых углеводов и насыщенных жиров в рационе, добавить больше овощей и фруктов. Также врачи рекомендуют больше двигаться, отказаться от курения и спиртного.