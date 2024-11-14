В Москве завершился изоляционный эксперимент SIRIUS

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Международный наземный изоляционный эксперимент SIRIUS-23, моделирующий годовой полет на Луну, завершился, передает корреспондент ТАСС из Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН.
Эксперимент стартовал 14 ноября 2023 года — с тех пор шесть членов экипажа из России и Белоруссии провели 366 суток в условиях, имитирующих работу реальной космической экспедиции на окололунной орбитальной станции и на поверхности Луны.
В рамках проекта моделировались условия полета за пределы низкой околоземной орбиты, в том числе длительная изоляция, отрыв от привычных условий, ограниченная связь и экспедиционные ресурсы. Также создавались условия, максимально приближенные к сложной профессиональной деятельности космонавтов, которая предполагает внекорабельную деятельность, существенные физические нагрузки и работу по ночам.
В состав экипажа вошли командир Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач экипажа Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина, исследователь Рустам Зарипов (все — Россия), а также исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии. За год они выполнили более 70 научных исследований, в том числе три эксперимента по отработке совместных операций человека и антропоморфного робота, выполняли облет Луны с поиском места посадки и совершили пять имитационных выходов на поверхность естественного спутника. Также была осуществлена стыковка и разгрузка четырех транспортных кораблей.
Полученные экспериментальные данные, уверены в ИМБП, позволят выявить индивидуальную стратегию адаптации организма к условиям длительного полета в космос и научно обосновать методы профилактики негативного воздействия подобной среды обитания.
О SIRIUS.
Эксперимент SIRIUS (Scientific International Research In Unique Terrestrial Station, «международное научное исследование в уникальном наземном комплексе») — международный проект, который реализуется в рамках концепции Международного центра по разработке системы медико-биологического обеспечения межпланетных полетов и проводится в Москве на базе ИМБП РАН.
Его организаторами выступают ИМБП и NASA Human Research Program («программа исследований человека») при участии специалистов из России, Германии, Канады, США, Франции, Италии, ОАЭ и других стран.
Проект SIRIUS предусматривает серию изоляционных экспериментов. Первый состоялся в ноябре 2017 года — тогда экипаж провел в изоляции 17 суток. До 2028 года планируется провести три годовых эксперимента, в ходе которых моделируются полеты в дальний космос.