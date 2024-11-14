В Москве завершился изоляционный эксперимент SIRIUS

В состав экипажа вошли командир Юрий Чеботарев, бортинженер Анжелика Парфенова, врач экипажа Ксения Орлова, исследователь Ксения Шишенина, исследователь Рустам Зарипов (все — Россия), а также исследователь Ольга Мастицкая из Белоруссии. За год они выполнили более 70 научных исследований, в том числе три эксперимента по отработке совместных операций человека и антропоморфного робота, выполняли облет Луны с поиском места посадки и совершили пять имитационных выходов на поверхность естественного спутника. Также была осуществлена стыковка и разгрузка четырех транспортных кораблей.