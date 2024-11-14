«Крылатая Настя»: Особенная девочка стала нападающей в футбольной команде на электроколясках

«Донские ястребы» — единственная детская футбольная команда на электроколясках в России. Именно поэтому юные игроки соревнуются только со взрослыми спортсменами.
Недавно ростовчане победили в международном турнире. Каждый выложился на сто процентов, включая и юную Анастасию Витвицкую.
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ПОГОНЯТЬ.
17-летняя Настя — единственная девочка в команде. С рождения малышке поставили диагноз ДЦП. Она перенесла не одну операцию, но так и не встала на ноги. Однако энергии и жизнелюбию девочки можно только позавидовать!
Настя начала играть в футбол четыре года назад. Ее мама узнала о секции и предложила мужу отвезти дочь на тренировку. Девочка на удивление легко влилась в мальчишескую команду и даже стала в ней нападающим.
— Дочь обожает гонять на спортивной коляске, да побыстрее — летит, как на крыльях, — рассказал отец девочки Андрей Витвицкий. — А во время соревнований радуется, что видит много людей, таких же, как и она. Ежегодно наши футболисты ездят на соревнования в олимпийскую деревню Сочи. Колоссальные эмоции, в общем.
Настя стала нападающей в футбольной команде Мария ГИЧЕНКО.
ОСОБЕННЫЙ ВНУК.
А вот для 15-летнего Давида Пещикова путь к футболу был непростым. У подростка врожденный артрогриппоз, из-за которого он тоже как и Настя прикован к инвалидной коляске. Давид учится на дому и долгое время ему не хватало общения со сверстниками.
К счастью, два года назад и он стал частью команды «Донские ястребы». Здесь парнишка обрел друзей и узнал, что такое командный дух!
Бабушка для Давида — вся семья, она растит его в одиночку. Она и родные других спортсменов в команде не перестают удивляться, как футбол преображает некогда замкнутых и подавленных ребят.
— Только здесь внук может общаться с другими детьми. При встречи они жмут ему руку, делятся новостями, шутят, — делится бабушка особенного мальчика Людмила Ивановна Медведева. — Со временем ребята настолько сдружились, что продолжали общаться в чате после тренировок. А еще Давид стал более внимательным дисциплинированным. Если раньше считал ворон на дороге, то сейчас замечает красный сигнал светофора и другие важные для безопасности детали.
По словам бабушки, футбол преобразил Давида Мария ГИЧЕНКО.
ПУТЬ К МЕЧТЕ.
Известно, что команда «Донские ястребы» появилась благодаря 18-летнему Тимофею Сидоренко — юноше с ДЦП, который страстно мечтал играть в футбол. Еще в девять лет мальчик собрал дворовую команду из живущих по соседству ребят. Бегать за мячом особенный ребенок не мог, поэтому стоял на воротах в своей инвалидной коляске.
Позже Тимофей прочитал в Интернете, что за рубежом существуют секции для футболистов на электроколясках и загорелся желанием организовать такую в России. Подросток даже написал письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой поддержать идею. После этого специалисты министерства спорта Ростовской области предоставили особенным ребятам помещение для тренировок в спортивном комплексе «Олимп».
Но этого было мало — для полноценной игры требовались спортивные инвалидные коляски с электроприводом. Вот только денег на их покупку у родителей не было — каждая стоила около полумиллиона рублей…
Родители приложили немало усилий, чтобы подарить детям мечту Мария ГИЧЕНКО.
КАК ЯСТРЕБЫ СТАЛИ МЕТЕОРАМИ.
Наконец, благотворители выделили средства, а производитель сделал для детей хорошую скидку. «Ястребы» начали гонять по спортивной площадке как метеоры!
И тут появилась новая проблема. Дети взрослели и родственникам стало тяжело пересаживать их из повседневных колясок на спортивные. Чаще всего на тренировках и соревнованиях игроков сопровождали мамы и бабушки.
— Когда дочка была со мной, то мы справлялись. А вот жене приходилось трудно. Понимаете, Настя весит 45 килограммов, — говорит Андрей Витвицкий.
В общем, родители снова засучили рукава и начали поиск средств — теперь уже на передвижной подъемник. Зато все их усилия оправдались. На международном турнире «Сверхскорость: футбол на электроколясках» «Донские ястребы» обыграли взрослые команды из Московской, Ленинградской, Волгоградской областей, республик Северная Осетия-Алания, Татарстан и Беларусь. Неплохо для детей с ограниченными возможностями здоровья!
Капитан команды Тимофей Сидоренко привел «Донских ястребов» к очередной победе из архива героя публикации.