«Крылатая Настя»: Особенная девочка стала нападающей в футбольной команде на электроколясках

— Только здесь внук может общаться с другими детьми. При встречи они жмут ему руку, делятся новостями, шутят, — делится бабушка особенного мальчика Людмила Ивановна Медведева. — Со временем ребята настолько сдружились, что продолжали общаться в чате после тренировок. А еще Давид стал более внимательным дисциплинированным. Если раньше считал ворон на дороге, то сейчас замечает красный сигнал светофора и другие важные для безопасности детали.