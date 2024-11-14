В СУ СК РФ взяли на контроль ситуацию с кишечной инфекцией у детей в Ростове

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ситуации с кишечной инфекцией у воспитанников детсада в Ростове-на-Дону. Об этом сообщили в федеральном ведомстве 14 ноября.
— В ноябре текущего года в дошкольном учреждении выявлено не менее 14 случаев заражения детей кишечной инфекцией, а также заболевания менингитом, — говорится в сообщении ведомства.
Многие родители опасаются распространения опасных заболеваний. В региональном СУ СК организовали проверку. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК по Ростовской области доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах.
— Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, — уточнили в пресс-службе.