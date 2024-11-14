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Лукашенко сказал, что собрано свыше 700 тысяч подписей в его поддержку

Более 700 тысяч подписей собраны в поддержку Лукашенко.

Источник: Комсомольская правда

В поддержку действующего президента Беларуси Александра Лукашенко, участвующего в электоральной кампании собрали свыше 700 тысяч подписей, пишет БелТА.

Об этом сам Александр Лукашенко рассказал, посещая обновленный стадион «Трактор» в Минске.

— Меня вчера информировали, что на сегодняшний момент более 700 тысяч подписей собрано. Где-то так, — пояснил он.

Напомним, что в Беларуси сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты стартовал 7 ноября, он продлится по 6 декабря 2024-го. Сбор подписей осуществляется только членами инициативных групп на пикетах в разрешенных местными властями местах, а также по месту жительства и работы избирателей.

ЦИК зарегистрировал семь инициативных групп претендентов на пост президента. Однако 12 ноября двое из участников электоральной гонки отказались от дальнейшего участия. В частности, с президентской гонки снялась начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Мингорисполкома Ольга Чемоданова, а также председатель «Белорусского союза офицеров» Сергей Бобриков.

Таким образом, сейчас продолжается сбор подписей в поддержку выдвижения пятерых претендентов в кандидаты на пост президента.

Напомним, что президентские выборы в Беларуси состоятся 26 января 2025 года.

Между тем земельная амнистия будет продлена в Беларуси до 1 января 2028 года.