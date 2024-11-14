Лукашенко сказал, что собрано свыше 700 тысяч подписей в его поддержку

Напомним, что в Беларуси сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатов в президенты стартовал 7 ноября, он продлится по 6 декабря 2024-го. Сбор подписей осуществляется только членами инициативных групп на пикетах в разрешенных местными властями местах, а также по месту жительства и работы избирателей.