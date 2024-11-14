В Севастополе ремонтируют старейший коллектор

В Севастополе проводят капитальный ремонт старого коллектора, который был построен в начале ХХ века — в 1912 году. Он идет от площади Восставших вдоль улицы Адмирала Октябрьского до улицы Кулакова, захватывая улицу Батумскую. Его восстанавливают бестраншейным способом. Рабочим не приходится снимать асфальт и перерывать всю улицу. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.