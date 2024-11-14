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В Севастополе ремонтируют старейший коллектор

Севастопольский «Водоканал» ремонтирует коллектор, которому больше 100 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Севастополе проводят капитальный ремонт старого коллектора, который был построен в начале ХХ века — в 1912 году. Он идет от площади Восставших вдоль улицы Адмирала Октябрьского до улицы Кулакова, захватывая улицу Батумскую. Его восстанавливают бестраншейным способом. Рабочим не приходится снимать асфальт и перерывать всю улицу. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«Все процессы происходят под землей с использованием специального оборудования российского производства».

сказал губернатор

Специалисты «Водоканала» сначала обследуют и промывают трубу. Затем в нее вставляют мягкий рукав. Дальше в него запускают специальное устройство на колесиках с ультрафиолетовыми лампами и благодаря излучению рукав затвердевает.

«Этот процесс называется полимеризацией: под воздействием излучения рукав становится прочным, и образуется труба. Условно это можно сравнить со стоматологическими приемами», — говорит Развожаев.

Власти подчеркивают, что работы проводят только ночью, чтобы не мешать транспорту и не перекрывать воду. Рабочие уже завершили ремонт на 90%.

ЖКХ