В Севастополе ремонтируют старейший коллектор

В Севастополе проводят капитальный ремонт старого коллектора, который был построен в начале ХХ века — в 1912 году. Он идет от площади Восставших вдоль улицы Адмирала Октябрьского до улицы Кулакова, захватывая улицу Батумскую. Его восстанавливают бестраншейным способом. Рабочим не приходится снимать асфальт и перерывать всю улицу. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
«Все процессы происходят под землей с использованием специального оборудования российского производства».
Специалисты «Водоканала» сначала обследуют и промывают трубу. Затем в нее вставляют мягкий рукав. Дальше в него запускают специальное устройство на колесиках с ультрафиолетовыми лампами и благодаря излучению рукав затвердевает.
«Этот процесс называется полимеризацией: под воздействием излучения рукав становится прочным, и образуется труба. Условно это можно сравнить со стоматологическими приемами», — говорит Развожаев.
Власти подчеркивают, что работы проводят только ночью, чтобы не мешать транспорту и не перекрывать воду. Рабочие уже завершили ремонт на 90%.