На дороге к воронежскому Шилово могут построить выделенную полосу

— Если говорить о транспортной загруженности микрорайона Шилово, то, конечно, идеальным решением было бы строительство дублера улицы Острогожской, чтобы пропускная способность улично-дорожной сети увеличилась. Вопрос, наверное, реализуемый, но слишком затратный. Это нужно будет идти по набережной водохранилища, которая совершенно еще не приспособлена к тому, чтобы там сделать полномасштабную правильно спроектированную дорогу. Решение, которое мы сейчас обсуждаем и будем применять, — строительство еще одной полосы по улице Острогожской в районе Ближних и Дальних садов и выделение ее под общественный транспорт, — сказал губернатор.