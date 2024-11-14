На дороге к воронежскому Шилово могут построить выделенную полосу

На улице Острогожской в Воронеже могут построить полосу на существующей дороге, которая будет предназначена для движения общественного транспорта. «Выделенка» появится в районе Ближних и Дальних садов. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в ходе прямого эфира в четверг, 14 ноября.
— Если говорить о транспортной загруженности микрорайона Шилово, то, конечно, идеальным решением было бы строительство дублера улицы Острогожской, чтобы пропускная способность улично-дорожной сети увеличилась. Вопрос, наверное, реализуемый, но слишком затратный. Это нужно будет идти по набережной водохранилища, которая совершенно еще не приспособлена к тому, чтобы там сделать полномасштабную правильно спроектированную дорогу. Решение, которое мы сейчас обсуждаем и будем применять, — строительство еще одной полосы по улице Острогожской в районе Ближних и Дальних садов и выделение ее под общественный транспорт, — сказал губернатор.
Глава региона отметил, что сейчас специалисты просчитывают это решение, в котором необходимо будет учесть организацию дорожного движения, регулируемые светофоры и другое.
— Наша задача — запустить общественный транспорт с приемлемой скоростью. Всем, кто передвигается на личных легковых автомобилях, придется подождать других решений, — указал Александр Гусев.
Губернатор подчеркнул, что на ситуацию с общественным транспортом также влияет количество подвижного состава, выходящего на линии. В последние годы власти направляли ресурсы на обновление и пополнение парка автобусов. В прошлом году было закуплено 250 автобусов, а в этом году только за счет регионального бюджета — более 100 автобусов.
— Новые автобусы стали на линии, а старые остались в гаражах, потому что просто нет водителей. Мы были вынуждены в связи с этим принимать решение об увеличении тарифа. И я, собственно, рассчитываю на то, что эти деньги, которые принимают перевозчики, должны быть направлены на зарплату водителей и на привлечение нужного количества кадров, а также выход нужного количества транспорта на линию. Будем за этим следить и не будем допускать компромиссов, — отметил глава региона.
В июле стоимость проезда в общественном транспорте повысилась на 5 рублей в столице Черноземья и достигла 31 рубля при безналичном расчете и 33 рублей при оплате наличными. Александр Гусев считает проведенную индексацию достаточной.
— Основная сумма, которая поступает в связи с увеличением тарифа, должна быть направлена на комплектацию водителей, на повышение зарплат. Будем заниматься, проблема есть, проблему понимаем, знаем, что это одна из самых сложных и самых насущных. Дело даже не в ресурсах, а в правильных подходах к тому, чтобы по самым болевым точкам пройтись и устранить, — сказал губернатор.
В начале октября в городской администрации признали, что острый дефицит водительского состава остается одной из основных причин сбоев в работе общественного транспорта. По данным компаний-перевозчиков, в столице Черноземья не хватает около 800 водителей. Несмотря на это, ежедневно по разным направлениям курсирует около 900−950 единиц подвижного состава разной вместимости.