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14 ноября в Волгограде начался суд над сжегшим Коран Журавелем

В Волгограде за госизмену судят Никиту Журавеля.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня, 14 ноября, в Волгограде состоялось первое заседание по громкому делу в отношении сжегшего Коран Никиты Журавеля. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, оно прошло в 11.00 часов в здании Волгоградского областного суда. Молодого волгоградца обвиняют в тяжком преступлении — государственной измене.

Ранее, в мае 2023 года, Журавель по поручению украинских спецслужб демонстративно сжег Коран. Ему за это заплатили. За оскорбление чувств верующих и хулиганство волгоградцу дали 3,5 года тюрьмы.

В процессе расследования выяснилось, что молодой человек перед этим преступлением также за деньги снимал видеозаписи железнодорожного состава с военной техникой для СБУ. За это ему грозит еще один срок. Дело рассматривают в закрытом режиме.