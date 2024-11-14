Мегетский лесопитомник модернизируют за 113 миллионов рублей

На обновление и развитие Мегетского лесопитомника из федерального бюджета хотят выделить более 110 миллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, такое предложение губернатора региона Игоря Кобзева одобрили в Минприроды России.
— Выделяемые Иркутской области средства федерального бюджета мы направим на приобретение современного оборудования, которое позволит увеличить производительность выращивания в Мегетском лесопитомнике сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой до 5 млн в год, а при двухротационной схеме выращивания — до 10 млн, — отметил Игорь Кобзев.
За этот год в питомнике было выращено 2,6 миллиона сеянцев, в следующем это число хотят увеличить до трех миллионов.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ленинском округе обновляют площадки для сбора мусора. На них появилось уже более 40 штук новых контейнеров.