Мегетский лесопитомник модернизируют за 113 миллионов рублей

— Выделяемые Иркутской области средства федерального бюджета мы направим на приобретение современного оборудования, которое позволит увеличить производительность выращивания в Мегетском лесопитомнике сеянцев хвойных пород с закрытой корневой системой до 5 млн в год, а при двухротационной схеме выращивания — до 10 млн, — отметил Игорь Кобзев.