В Омске планируют запустить четыре новых троллейбусных маршрута

Напомним, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ будут снимать контактную сеть и троллейбус № 67 ходить не будет. Однако вместо него будет запущен автобус с аналогичным номером. Освободившийся подвижной состав перейдет на еще один новый троллейбусный маршрут № 8 — «Ул. Гашека —пос. Ермак». Его власти планирую запустить уже в конце нынешнего года.