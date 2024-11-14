В Омске планируют запустить четыре новых троллейбусных маршрута

Сегодня на заседании комитета по вопросам транспортной инфраструктуры Омского горсовета директор департамента транспорта Вадим Кормилец рассказал депутатам о планах мэрии развивать в городе троллейбусную маршрутную сеть. По планам в течение нескольких лет в Омске должно появиться три новых маршрута, которые соединят Левобережье с центром города, Нефтяниками и железнодорожным вокзалом.
Как сообщили в пресс-службе Омского горсовета, троллейбус № 5 будет следовать от СТЦ «МЕГА» до поселка Юбилейный, № 7 м — от Железнодорожного вокзала до микрорайона «Зеленая река»; № 10 — от СТЦ «МЕГА» до завода им. Попова.
На время запуска новых маршрутов влияют сроки реконструкции моста 60-летия ВЛКСМ, так как троллейбусное движение по нему на время ремонта будет ограничено. Запуск маршрутов № 5 и 7 м намечен на 2025 год, № 10 — на 2026 год.
Напомним, на мосту имени 60-летия ВЛКСМ будут снимать контактную сеть и троллейбус № 67 ходить не будет. Однако вместо него будет запущен автобус с аналогичным номером. Освободившийся подвижной состав перейдет на еще один новый троллейбусный маршрут № 8 — «Ул. Гашека —пос. Ермак». Его власти планирую запустить уже в конце нынешнего года.