В Красноярском крае привели в порядок еще три моста

Все три переправы привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас ремонт по нацпроекту проходит на 64 краевых трассах, в том числе на мостах. В общей сложности в этом году в эксплуатацию будет введено порядка 200 километров обновленного покрытия. Финансирование из краевого и федерального бюджетов составляет 8,5 млрд рублей.