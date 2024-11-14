В Красноярском крае привели в порядок еще три моста

Об этом сообщили в региональном Управлении автомобильных дорог.
Мост через реку Жура на первом километре трассы Тюльково — Якушево дорожники ремонтировали два года. На переправе обновили покрытие и деформационные швы, заменили опоры и провели обработку гидроизоляцией. Также там установили новое барьерное ограждение и дорожно-знаковую информацию.
Во время ремонтных работ на мосту через реку Канзыба, который находится на 151-м километре трассы «Саяны», специалисты привели в порядок опоры, укрепили конусы, заменили часть элементов пролетного строения, нанесли гидроизоляцию и обустроили сооружение ограждением и дорожными знаками. Аналогичную работы выполнили на мосту через реку Симоновка на 320-м километре Енисейского тракта.
Все три переправы привели в порядок в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Сейчас ремонт по нацпроекту проходит на 64 краевых трассах, в том числе на мостах. В общей сложности в этом году в эксплуатацию будет введено порядка 200 километров обновленного покрытия. Финансирование из краевого и федерального бюджетов составляет 8,5 млрд рублей.