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8 пожарных машин выехали на ложный вызов в Северном микрорайоне Воронежа

В Воронеже днем 14 ноября сразу 8 пожарных машин заметили горожане у дома на Московском проспекте.

Как оказалось, спасателей вызвала местная жительница, которая сообщила, о дыме, вырывающемся из окна многоэтажного жилого дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС не обнаружили возгорания. Поговорив с заявительницей, они поняли, что за дым от пожара она приняла пар, поднимающийся от котельной. Проявив бдительность, женщина решила сообщить о возгорании в МЧС.

МЧС