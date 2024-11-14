Как оказалось, спасателей вызвала местная жительница, которая сообщила, о дыме, вырывающемся из окна многоэтажного жилого дома. Прибывшие на место сотрудники МЧС не обнаружили возгорания. Поговорив с заявительницей, они поняли, что за дым от пожара она приняла пар, поднимающийся от котельной. Проявив бдительность, женщина решила сообщить о возгорании в МЧС.
8 пожарных машин выехали на ложный вызов в Северном микрорайоне Воронежа
В Воронеже днем 14 ноября сразу 8 пожарных машин заметили горожане у дома на Московском проспекте.