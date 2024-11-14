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Актриса из Калининграда снялась в детективном телесериале про потерю памяти

Кристина Казинская сыграла в «Наваждении».

Калининградка Кристина Казинская сыграла главную роль в мистическом детективе «Наваждение». Об этом сообщает пресс-служба канала ТВ-3.

Премьера телесериала запланирована на 17 ноября.

«Кристина предстает перед зрителями в непростом образе девушки, которая просыпается после свадьбы и не узнает собственного мужа», — говорится в сообщении.

По сюжету девушка не помнит не только бракосочетания, но и двух последних лет своей жизни. Она решает разгадать тайну потери своей амнезии.

Известно, что актриса родилась в Калининграде и периодически приезжает погостить. Ранее она была задействована в проекте «Чернобыль: Зона отчуждения».

Режиссером проекта «Наваждение» выступила Ольга Кандидатова, известная по работе над сериалом «Тайны следствия».

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