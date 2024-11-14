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Столовая гимназии № 2 в Нижнем Новгороде стала лучшей в России

Нижегородские столовые второй год подряд входят в тройку лучших.

Источник: Живем в Нижнем

Столовая нижегородской гимназии № 2 стала лучшей в номинации «Лучшая школьная столовая города-миллионника» на всероссийском конкурсе. Об этом сообщил глава города Юрий Шалабаев в телеграм-канале.

Нижегородские столовые второй год подряд входят в тройку лучших. Недавно пищеблок гимназии № 2 отремонтировали — поменяли оборудование и мебель. В рамках конкурса повара соревновались в приготовлении сбалансированного горячего обеда.

Кроме того, в региональном этапе конкурса на лучшего повара школьной столовой победила повар школы № 118 Наталья Прокудина.

Напомним, дзержинский паралимпиец Вдовин номинирован на звание «Лучший спортсмен».

образование