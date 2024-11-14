«Приехал, отработал — до свидания!»: калининградские бизнесмены объяснили, почему рассчитывают на мигрантов

Калининградский бизнес жалуется на «качество человеческого материала» и требует разрешить завозить больше мигрантов. Власти призывают предпринимателей к большей социальной ответственности. Корреспондент «Клопс» наблюдал, как дискутировали представители правительства области и деловых кругов.
Все свои.
В овальном зале Музея Мирового океана во вторник, 12 ноября, собрались резиденты Балтийского делового клуба, объединяющего ряд известных калининградских предпринимателей и собственников бизнеса. Они решили обсудить кадровые проблемы региона и пригласили министров социальной политики и экономического развития, промышленности и торговли Анжелику Майстер и Веронику Лесикову.
Стороны вовсе не являются антагонистами. Супруг Анжелики Майстер Михаил — известный производитель мебели. Жена генерального директора агрофабрики «Натурово» Александра Иванова Алла Иванова руководит областным агентством по международным и межрегиональным связям.
Надо полагать, и тем, и другим понятны цели и задачи каждой стороны. И тем интереснее было наблюдать за аргументами, которые они приводили.
Сначала узбеки, теперь индусы.
Основная дискуссия разгорелась по вопросу привлечения на работу трудовых мигрантов. В регион приезжает значительно меньше гастарбайтеров из Средней Азии.
Кадровый голод вызван не только ужесточением правил въезда и предоставления гражданства, но и общей экономической ситуацией. Калининград не может конкурировать по зарплате с регионами «большой» России. Прежде всего, с Москвой и Санкт-Петербургом. К тому же в Калининградской области введены ограничения на привлечение работников по трудовому патенту в общественном транспорте, общепите, образовании и других сферах.
Представитель строительной компании «СТСБ-Сервис» Елена Левицкая заявила, что существующие правила душат бизнес. Эта фирма известна, в частности, как подрядчик строительства инженерных сетей при реконструкции парка им. Макса Ашманна в Калининграде.
"У нас вообще отношение к государству к работодателю, знаете, как будто бы мы сидим такие на деньгах, — заявила она. — Например, миграционная служба.
Приехал, отработал — до свидания! Никакого русского языка! Зачем ему русский язык? Он должен кирпичи класть на стройке".
По словам Левицкой, штрафы за нарушения миграционного законодательства несопоставимы с тяжестью нанесённого ущерба: «900 тысяч, 700 тысяч! Ты никого не убил, ты никого не ограбил, ты не нанёс, по сути, никакого вреда, но почему-то государство считает… У нас охрана труда — они же приходят, спрашивают. То есть нет того — столько-то денег¸ нет этого — столько…».
Председатель совета директоров группы компаний «За Родину» Сергей Лютаревич также усомнился в необходимости предъявления строгих требований к иностранным работникам.
«Я не против, что мигранты должны знать русский язык, — подчеркнул он. — Но я не совсем согласен с тем, что они должны знать Конституцию Российской Федерации и всех героев нашей Великой Отечественной войны. Нужно пересмотреть все эти правила, по которым мигранты сдают русский язык. Он должен уметь представляться, знать, где он работает, а всё остальное не так глубоко, как это происходит сейчас».
Лютаревич отметил, что отсутствие гастарбайтеров отрицательно скажется на экономике региона: "Без иностранцев нам будет очень тяжело в плане рабочей силы. Я абсолютно согласен, что нельзя увлекаться выдачей гражданства и привозом семей. Но то, что нам нужна рабочая сила — это факт. К сожалению, молодёжь на рабочие специальности сегодня не идёт.
Мы считаем, что их очень много, и они не такие, как все остальные, которые уже давно в России, и точно не получат гражданство".
Александр Иванов отметил, что трудовых мигрантов очень сложно заменить. Практически некем.
Анжелика Майстер не поддержала панические настроения бизнесменов. По словам главы министерства социальной политики, официальные данные не подтверждают запросы на гастарбайтеров.
«Когда вы говорите, что нам нужно срочно привлечь мигрантов, особенно в систему гостеприимства или ещё куда-то, на самом деле этой потребности в мигрантах мы не видим. Чтобы привлечь любого мигранта, необходимо, чтобы была видна вакансия. Что она вам нужна. Но этих вакансий нет. На официальных ресурсах размещено всего 13 вакансий в сфере гостеприимства. А вы говорите о сотнях. Может, тогда всё-таки нужно быть честными?» — заявила Майстер.
250 тысяч — официально и без налогов.
Сетуя на отсутствие кадров, калининградский бизнес говорит о высокой стоимости рабочей силы. Как сообщила Елена Левицкая, сейчас геодезист с опытом за свою работу в компании требует 250 тысяч рублей в месяц.
"Мы готовы, конечно, брать выпускников учебных заведений, но хотя бы один геодезист на стройке должен быть профессиональным.
Они не хотят платить даже 15 процентов подоходного налога. Прямо говорят: нам нужны эти деньги белыми и на руки. А 15 процентов — твои личные сложности, плати теперь, сколько угодно. Инженер ПТО, который на выходе из вуза ещё ничего не умеет, даже скрытых работ не сделает вам нормально, хочет не меньше 80 тысяч рублей. Просто за то, чтобы он сел за стул и начал у тебя учиться работать".
Труд мигрантов не так уж и дёшев. По словам Сергея Лютаревича гастарбайтер обходится в 70−75 тысяч в месяц, «которые он получает на руки».
«Плюс налоги, которые мы платим за него. С 1 января будет 100 тысяч рублей — это минималка. Приезд обходится в 170 тысяч рублей на одного человека. Перелёты, месяц ты его готовишь, и он не имеет права в это время работать. Если вдруг придётся обратно отправлять — ещё 80 тысяч».
В Калининградской области трудовой патент стоит свыше 7,5 тысячи рублей в месяц. Платить надо независимо от того, работает человек или нет. Первые полгода с иностранцев берут 30% налога на доходы. Потом по ставке для граждан России.
Елена Левицкая подняла проблему оплаты по госконтрактам. По её мнению, она уже давно не соответствует реалиям.
"Мы хотим работать честно, понятно и прозрачно. Работодатели, предприниматели — они же не против. Но вот очень простой вопрос. Работа машиниста по смете в госконтракте стоит 94 рубля за час. Если у нас рабочий месяц — это максимум 180 часов, человек получит максимум 27 тысяч рублей в месяц. Это мне даёт государство, чтобы я выполнила государственные контракты.
Ну, как бы, получается, что будет некачественное строительство, а это, в общем-то, и происходит. Узбеки, которые вчера копали картошку, сегодня великие строители. Мы это уже 20 лет наблюдаем".
Работники как экстремисты.
Представители бизнеса прокомментировали информацию областного министерства социальной политики, что в области всего чуть больше полутора тысяч безработных. Елена Левицкая усомнилась, что они помогут в преодолении кадрового голода.
"Проблема с качеством человеческого материала. 1 552 человека стоят на учёте как безработные. Я не очень уверена, что это те самые люди, которые нужны работодателю.
У нас, если помните, раньше был потребительский экстремизм. Сейчас у нас появился, как это сказать, экстремизм работников.
Ты увольняешь человека, потому что он украл у тебя аккумулятор, пропил его, а он пишет в соцсетях, что ты плохой работодатель".
Левицкая подчеркнула, что алкомаркеты фактически превратились в магазины у дома: «Это огромная проблема в нашей стране — пьянство. Эти бедные мамочки, нарожав четверых детей, по 16 тысяч получают. Им деваться некуда, им надо рожать, конечно. Я, кстати, прям рано нарожала детей (смех в зале — ред.). Не воспользовалась никакими этими прекрасными субсидиями, проездом, практикой».
Предприниматель вспомнила утверждение эксперта по региональному развитию Натальи Зубаревич: «Она сказала — будете брать всех. И пенсионеров, и декретных. Всех будете брать без разбора. <…> Мы тоже хотим, чтобы улучшалось это качество образования, чтобы улучшалось это качество человеческого материала. Но мы не можем без помощи государства. И государство у нас на сегодняшний день это карающий орган, а не помогающий».
Елена Левицкая рассказала, что на собственном опыте столкнулась с особенностями подготовки кадров в Калининградской области. «Моя дочь подала документы на среднее профессиональное образование в строительстве. Мы благополучно прошли, она поступила, и я сидела на родительском собрании. Представители БФУ с гордостью говорили, что в этом году на строительные специальности было подано 8,5 тысячи заявок. Эти заявки подали 2,5 тысячи детей. Архитектура — 30 платных мест, землеустройство — 20 бюджетных и 10 платных мест. Строительство автодорог — 20 бюджетных и 10 платных мест. Строительство и эксплуатация зданий — самое ходовое — 15 на 15. На возведение средней школы у нас требуется от 200 до 400 работников. При количестве обучающихся по специальности “строительство и эксплуатация” 30 человек мы будем готовить их 13 лет. Только на строительство одного объекта!».
«Других людей никто не нарисует»
Анжелика Майстер эмоционально ответила предпринимателям на их претензии в адрес властей: «Как бы вам это не нравилось, но я бы всё же подняла вопрос о социальной ответственности бизнеса. Сделать привлекательными вакансии можно и нужно. Здесь есть с чем работать».
По её словам, в настоящее время более 40 тысяч калининградских пенсионеров из общего количества в 250 тысяч получают пенсию ниже прожиточного минимума. И им приходится доплачивать из бюджета. По утверждению Майстер, это вызвано тем, что люди получали неофициальную зарплату, с которой не было отчислений в Cоциальный фонд.
"Да, я понимаю, что вы свою боль выплёскиваете, — обратилась она к присутствующим. — Но здесь нужно просто понять одну мысль. Даже не понять, а принять. У нас других людей нет.
И нам нужно работать, беречь, заботиться именно об этих людях, которые живут в нашей стране.
Других вам никто не нарисует, на 3D-принтере не сделает. Поэтому нужно учитывать и их потребности, и их интересы".