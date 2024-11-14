«Приехал, отработал — до свидания!»: калининградские бизнесмены объяснили, почему рассчитывают на мигрантов

«Когда вы говорите, что нам нужно срочно привлечь мигрантов, особенно в систему гостеприимства или ещё куда-то, на самом деле этой потребности в мигрантах мы не видим. Чтобы привлечь любого мигранта, необходимо, чтобы была видна вакансия. Что она вам нужна. Но этих вакансий нет. На официальных ресурсах размещено всего 13 вакансий в сфере гостеприимства. А вы говорите о сотнях. Может, тогда всё-таки нужно быть честными?» — заявила Майстер.