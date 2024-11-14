Омский градсовет одобрил строительство жилого комплекса на 6-й Северной

Министр строительства Омской области Александр Рашко и заместитель председателя правительства региона Динар Курманов рассказали в своих телеграм-каналах об итогах заседания Областного архитектурно-градостроительного совета. Специалисты одобрили сразу несколько проектов жилых застроек.
В их числе — жилой микрорайон «Северное сияние» на 6-й Северной. Как отметил Курманов, застройщик выкупил участки с полуразрушенными частными домами и подготовил проект благоустроенного современного жилого комплекса. Стройку будет вести компания «Нордстрой». Помимо жилой застройки, в ЖК будет предусмотрена и социальная инфраструктура.
«Автор проекта, компания “Нордстрой”, уже взялась за реконструкцию помещений для будущего филиала общеобразовательной школы № 81, — сообщил Александр Рашко. — Помимо дополнительных зданий школа получит обновленный за счет застройщика стадион и спортивные площадки.
Также новая жилая застройка появится на пересечении улиц Завертяева и Успешной — реализация проекта намечена до 2029 года — и в Советском округе на проспекте Мира 165/1. Последний будет реализован к 2027 году.