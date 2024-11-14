Таллахасси
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омский градсовет одобрил строительство жилого комплекса на 6-й Северной

Вместе с ним было одобрено еще несколько проектов жилых застроек.

Источник: Комсомольская правда

Министр строительства Омской области Александр Рашко и заместитель председателя правительства региона Динар Курманов рассказали в своих телеграм-каналах об итогах заседания Областного архитектурно-градостроительного совета. Специалисты одобрили сразу несколько проектов жилых застроек.

В их числе — жилой микрорайон «Северное сияние» на 6-й Северной. Как отметил Курманов, застройщик выкупил участки с полуразрушенными частными домами и подготовил проект благоустроенного современного жилого комплекса. Стройку будет вести компания «Нордстрой». Помимо жилой застройки, в ЖК будет предусмотрена и социальная инфраструктура.

«Автор проекта, компания “Нордстрой”, уже взялась за реконструкцию помещений для будущего филиала общеобразовательной школы № 81, — сообщил Александр Рашко. — Помимо дополнительных зданий школа получит обновленный за счет застройщика стадион и спортивные площадки.

Также новая жилая застройка появится на пересечении улиц Завертяева и Успешной — реализация проекта намечена до 2029 года — и в Советском округе на проспекте Мира 165/1. Последний будет реализован к 2027 году.