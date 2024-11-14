Суд вернул властям Перми право назначать директоров школ города

Депутаты краевого парламента рассмотрят отмену нормы назначения директоров школ Перми краевым министерством образования и науки. Суд признал это право за администрацией города.
Решение о рассмотрении вопроса об отмене действующей нормы депутаты приняли на состоявшемся заседании комитета Законодательного собрания по развитию инфраструктуры. Проект рассмотрят в первом чтении на ноябрьском пленарном заседании краевого парламента.
Четвертый апелляционный суд признал спорную норму недействующей по иску прокуратуры Пермского края. Определение апелляционной инстанции вступит в силу в декабре и краевой парламент будет обязан его исполнить, напомнил «Коммерсант-Прикамье». Краевые власти готовят кассационную жалобу в Верховный суд.
В 2023 году краевое правительство внесло на рассмотрение Заксобрания законопроект «О перераспределении отдельных полномочий между органами местного самоуправления Пермского городского округа и органами государственной власти Пермского края». Депутаты его приняли в сентябре этого же года.
После этого региональная прокуратура обратилась в Пермский краевой суд с требованием отменить нормы законопроекта, касающиеся назначения директоров школ как противоречащие федеральному законодательству.