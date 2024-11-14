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Со счетов детей ростовчанки Костенко приставы списали все деньги

Модель из Ростовской области пожаловалась на приставов.
Источник: Комсомольская правда

Известная уроженка Ростовской области Анастасия Котенко рассказала, что приставы списали все деньги со счета ее детей. Этой историей она поделилась на своей странице в социальной сети.

По словам супруги футболиста Дмитрия Тарасова, до этого она никогда не пользовалась государственной поддежкой. Только после появления на свет сына получила выплату и материнский капитал. Ростовчанку удивило, что якобы ФНС просто списал со счета ее детей все средства.

— Из-за разбирательств с налоговой я и так понесла убытки, так как я приостановила работу своего ИП (и это значительно усложнило мою рекламную деятельность). Но когда уже приставы без предупреждения добрались до сберегательного счета моих детей и оттуда свистнули деньги — это уже край, — рассказала подписчикам Костенко.

Она также утверждает, что пыталась дозвониться приставам, но на звонок никто не ответил.

Известно, что Анастасия Костенко родилась в городе Сальске Ростовской области. Свою известность она получила благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира — 2014». В 2017 году она вышла замуж за известного футболиста Дмитрия Тарасова. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына.