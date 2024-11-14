Со счетов детей ростовчанки Костенко приставы списали все деньги

— Из-за разбирательств с налоговой я и так понесла убытки, так как я приостановила работу своего ИП (и это значительно усложнило мою рекламную деятельность). Но когда уже приставы без предупреждения добрались до сберегательного счета моих детей и оттуда свистнули деньги — это уже край, — рассказала подписчикам Костенко.