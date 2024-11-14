Со счетов детей ростовчанки Костенко приставы списали все деньги

Известная уроженка Ростовской области Анастасия Котенко рассказала, что приставы списали все деньги со счета ее детей. Этой историей она поделилась на своей странице в социальной сети.
По словам супруги футболиста Дмитрия Тарасова, до этого она никогда не пользовалась государственной поддежкой. Только после появления на свет сына получила выплату и материнский капитал. Ростовчанку удивило, что якобы ФНС просто списал со счета ее детей все средства.
— Из-за разбирательств с налоговой я и так понесла убытки, так как я приостановила работу своего ИП (и это значительно усложнило мою рекламную деятельность). Но когда уже приставы без предупреждения добрались до сберегательного счета моих детей и оттуда свистнули деньги — это уже край, — рассказала подписчикам Костенко.
Она также утверждает, что пыталась дозвониться приставам, но на звонок никто не ответил.
Известно, что Анастасия Костенко родилась в городе Сальске Ростовской области. Свою известность она получила благодаря победе в конкурсе красоты «Мисс мира — 2014». В 2017 году она вышла замуж за известного футболиста Дмитрия Тарасова. В браке у них родились четверо детей: две дочери и два сына.