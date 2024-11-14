Стало известно, будет ли в Воронеже салют на Новый год

Губернатор Александр Гусев во время прямого эфира в пабликах областного правительства в четверг, 14 ноября, подчеркнул, что в этом году празднования Нового года будут проходить сдержанно — без салютов, фейерверков и лишних затрат. При этом на детских развлечениях экономить не будут.