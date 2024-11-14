Стало известно, будет ли в Воронеже салют на Новый год

Губернатор Александр Гусев во время прямого эфира в пабликах областного правительства в четверг, 14 ноября, подчеркнул, что в этом году празднования Нового года будут проходить сдержанно — без салютов, фейерверков и лишних затрат. При этом на детских развлечениях экономить не будут.
— Попросим муниципалитеты, коммерческие предприятия, население воздержаться от запуска фейерверков, использования хлопушек, петард. Мы понимаем, что есть ситуация, связанная с возможностью нанесения нам урона противником с использованием БПЛА. Кроме того, громкие хлопки будут людей тревожить, — сказал губернатор.
На вопрос зрителя о возможности потратить сэкономленные средства на дополнительную поддержку СВО Александр Гусев ответил, что это совершенно разные, не зависящие друг от друга статьи расходов бюджета.
— Затраты на празднования минимальны, мы никаких излишеств себе не позволяем — на это тратится несколько десятков миллионов рублей. На поддержку спецоперации мы ежегодно направляем более 5 млрд рублей, — сказал глава региона.
Праздничные конструкции на главной площади города в этом году установят до 20 декабря. Все новогодние декорации на площади будут уже знакомы воронежцам. Конструкции не меняли. На площади появятся: фотозоны «Елочные вставки», «Дед Мороз и Снегурочка», «Дворцовый бал», «Императорская карета», светильники в виде кораблей, карусель, горка, качели-лодочки, подвесные качели, ростральные колонны.