В Татарстане в 100% проверенных роллов выявили нарушения

Как заявила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции Татарстана Розалия Арсланова на пресс-конференции, нарушителям выписали штрафы. Всего с начала 2024 года в 38% исследованной продукции выявили различные нарушения.