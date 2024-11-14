В Татарстане в 100% проверенных роллов выявили нарушения

Госалкогольинспекция Татарстана проверила 50 наименований роллов — в 100% из них специалисты обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Нарушения также были обнаружены в 72% готовых салатов.
Проверка проходила среди частных предприятий и интернет-доставок. Материалы исследований направили в Управление Роспотребнадзора по Татарстану, Управление Россельхознадзора, правоохранительные органы и торговые сети для принятия соответствующих мер.
Как заявила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции Татарстана Розалия Арсланова на пресс-конференции, нарушителям выписали штрафы. Всего с начала 2024 года в 38% исследованной продукции выявили различные нарушения.
Ранее стало известно, что в Нижнекамском районе из-за отравления детей пройдут проверки в школах.