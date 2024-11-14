Таллахасси
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Татарстане в 100% проверенных роллов выявили нарушения

Нарушения обнаружили и в 72% готовых салатов.

Источник: Комсомольская правда

Госалкогольинспекция Татарстана проверила 50 наименований роллов — в 100% из них специалисты обнаружили бактерии группы кишечных палочек. Нарушения также были обнаружены в 72% готовых салатов.

Проверка проходила среди частных предприятий и интернет-доставок. Материалы исследований направили в Управление Роспотребнадзора по Татарстану, Управление Россельхознадзора, правоохранительные органы и торговые сети для принятия соответствующих мер.

Как заявила начальник отдела развития и координации внутреннего рынка Госалкогольинспекции Татарстана Розалия Арсланова на пресс-конференции, нарушителям выписали штрафы. Всего с начала 2024 года в 38% исследованной продукции выявили различные нарушения.

Ранее стало известно, что в Нижнекамском районе из-за отравления детей пройдут проверки в школах.