После Нового года — новый документ: С 2025 года граждане Молдовы станут получать «булетины» нового образца

— До 31 марта 2025 года в Республике Молдова будет введён в обращение новый образец удостоверяющего личность документа — карточного типа, который будет выдаваться гражданам Республики Молдова. Утверждено постановление правительства, устанавливающее технические условия и стандарты безопасности, необходимые для введения нового документа, в который будут внесены биометрические данные владельца, — говорится в пресс-релизе АГУ.