Таллахасси
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

После Нового года — новый документ: С 2025 года граждане Молдовы станут получать «булетины» нового образца

С 2025 года граждане Молдовы будут получать удостоверения личности нового образца. Удостоверения личности в виде карт будут введены в обращение с 2025 года. Об этом сообщило Агентство государственных услуг (АГУ).

Источник: Соцсети

— До 31 марта 2025 года в Республике Молдова будет введён в обращение новый образец удостоверяющего личность документа — карточного типа, который будет выдаваться гражданам Республики Молдова. Утверждено постановление правительства, устанавливающее технические условия и стандарты безопасности, необходимые для введения нового документа, в который будут внесены биометрические данные владельца, — говорится в пресс-релизе АГУ.

Среди преимуществ новой карты личности — доступ к государственным электронным услугам онлайн, отсутствие информации о прописке или временном проживании, возможность ездить по новому документу в страны Европейского союза и пр.