Депутаты Омского горсовета хотят запретить большегрузам въезд на дороги города

Сегодня на заседании комитета по вопросам развития транспортной инфраструктуры Омского горсовета в числе прочих обсуждался наболевший вопрос о движении большегрузов.
Большегрузных автомобилей с учетом тарифов на другие виды перевозок становится на дрогах все больше. Они разбивают асфальт, нередко создают аварийные ситуации и пробки. Депутаты решили, что въезд большегрузов на территорию города необходимо ограничить.
"Большегрузы — это проблема не только нашего города, а всей России. Что касается Омска, то здесь они ездят беспрепятственно по улицам в дневное время. Депутаты и, я думаю, жители города против того, чтобы большегрузы круглосуточно разбивали новый асфальт и создавали проблемы для проезда пассажирского транспорта. Конечная цель для нас — это исключение движения грузового транспорта по улицам города Омска либо движение только с разрешением, — рассказал председатель комитета Юрий Арчибасов.
Для выработки решения этой проблемы в Горсовете создана рабочая группа, в которую вошли пять депутатов. Председателем выбран Андрей Бондаренко. Рабочая группа будет действовать до конца весенней сессии.