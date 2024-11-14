Депутаты Омского горсовета хотят запретить большегрузам въезд на дороги города

"Большегрузы — это проблема не только нашего города, а всей России. Что касается Омска, то здесь они ездят беспрепятственно по улицам в дневное время. Депутаты и, я думаю, жители города против того, чтобы большегрузы круглосуточно разбивали новый асфальт и создавали проблемы для проезда пассажирского транспорта. Конечная цель для нас — это исключение движения грузового транспорта по улицам города Омска либо движение только с разрешением, — рассказал председатель комитета Юрий Арчибасов.