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Гуляющий по улице гусь из Чунского района стал звездой соцсетей

Пернатого быстро нашли хозяева и посадили под замок.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В соцсетях разлетаются фотографии гуляющего гуся. Пернатый решил пройтись на улицам родного поселка в Чунском районе утром, 14 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации района, животное не смущал снег и гололед под босыми лапами.

— Жители видели и фотографировали его в разных местах, в том числе на ул. Горького. Что сподвигло его на побег, неизвестно. Но хозяева, увидев фото в местной Viber-группе, быстро нашли и посадили гуся под арест, — поделились в администрации.

Сейчас бегун наверное рассказывает своим сородичам о прекрасном мире за стенами вольера.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области выделят более 110 миллионов на модернизацию Мегетского лесопитомника.