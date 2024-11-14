Гуляющий по улице гусь из Чунского района стал звездой соцсетей

В соцсетях разлетаются фотографии гуляющего гуся. Пернатый решил пройтись на улицам родного поселка в Чунском районе утром, 14 ноября. Как сообщили в пресс-службе администрации района, животное не смущал снег и гололед под босыми лапами.
— Жители видели и фотографировали его в разных местах, в том числе на ул. Горького. Что сподвигло его на побег, неизвестно. Но хозяева, увидев фото в местной Viber-группе, быстро нашли и посадили гуся под арест, — поделились в администрации.
Сейчас бегун наверное рассказывает своим сородичам о прекрасном мире за стенами вольера.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутской области выделят более 110 миллионов на модернизацию Мегетского лесопитомника.