В Ташкенте обсуждают уроки пандемии и профилактику новых угроз

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Эксперты в области инфекционных заболеваний обсуждают в Ташкенте уроки пандемии и профилактику новых угроз, сообщает пресс-служба Минздрава.
Среди участников V съезда инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана, который проходит
Они обмениваются опытом разработки новых подходов к диагностике, лечению и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.
Программа съезда включает пленарное заседание, мастер классы, проведение осенней гепато-школы и ряда тематических параллельных сессий.
В частности, речь идет об исследованиях в области вакцинопрофилактики COVID −19 и респираторных инфекций, контроле качества диагностики инфекционных заболеваний и надзоре за ними, трансграничном здравоохранении, системе управления и реагирования на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении.