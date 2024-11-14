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В Ташкенте обсуждают уроки пандемии и профилактику новых угроз

В программе V съезда инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов, собравшем специалистов Узбекистана и их зарубежных коллег, мастер классы, осенняя гепато-школа и тематические параллельные сессии.

ТАШКЕНТ, 14 ноя — Sputnik. Эксперты в области инфекционных заболеваний обсуждают в Ташкенте уроки пандемии и профилактику новых угроз, сообщает пресс-служба Минздрава.

Среди участников V съезда инфекционистов, эпидемиологов, паразитологов, микробиологов и вирусологов Узбекистана, который проходит 14—15 ноября, — специалисты из России, Китая, Беларуси, Индии, Азербайджана и других стран.

Они обмениваются опытом разработки новых подходов к диагностике, лечению и профилактике инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Программа съезда включает пленарное заседание, мастер классы, проведение осенней гепато-школы и ряда тематических параллельных сессий.

В частности, речь идет об исследованиях в области вакцинопрофилактики COVID −19 и респираторных инфекций, контроле качества диагностики инфекционных заболеваний и надзоре за ними, трансграничном здравоохранении, системе управления и реагирования на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении.

наука
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