В Ташкенте обсуждают уроки пандемии и профилактику новых угроз

В частности, речь идет об исследованиях в области вакцинопрофилактики COVID −19 и респираторных инфекций, контроле качества диагностики инфекционных заболеваний и надзоре за ними, трансграничном здравоохранении, системе управления и реагирования на чрезвычайные ситуации в общественном здравоохранении.