В Воронеже молодой водитель рассекал по городу на тонированной «семерке» с кучей штрафов

Воронежские госавтоинспекторы остановили на улице Плехановской тонированный автомобиль «ВАЗ 2107». За рулем находился 20-летний водитель.
Несмотря на столь юный возраст, автомобилист оказался злостным нарушителем. Проверка показала, что он не имеет прав, его машина не зарегистрирована, а стекла слишком затонированы. Кроме того, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, зато имелись 100 тысяч долга по штрафам за 136 нарушений ПДД.
На водителя составили несколько протоколов и изъяли номера со свидетельством на транспортное средство. Теперь нарушителю предстоит оплатить все долги по штрафам за нарушения правил дорожного движения и дополнительный штраф в размере 17 тысяч рублей.