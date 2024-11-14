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В Воронеже молодой водитель рассекал по городу на тонированной «семерке» с кучей штрафов

Нарушителя с долгом в 100 тысяч по штрафам задержали в Воронеже.

Источник: ГУ МВД по Воронежской области

Воронежские госавтоинспекторы остановили на улице Плехановской тонированный автомобиль «ВАЗ 2107». За рулем находился 20-летний водитель.

Несмотря на столь юный возраст, автомобилист оказался злостным нарушителем. Проверка показала, что он не имеет прав, его машина не зарегистрирована, а стекла слишком затонированы. Кроме того, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, зато имелись 100 тысяч долга по штрафам за 136 нарушений ПДД.

На водителя составили несколько протоколов и изъяли номера со свидетельством на транспортное средство. Теперь нарушителю предстоит оплатить все долги по штрафам за нарушения правил дорожного движения и дополнительный штраф в размере 17 тысяч рублей.

штрафы