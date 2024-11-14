В Воронеже молодой водитель рассекал по городу на тонированной «семерке» с кучей штрафов

Несмотря на столь юный возраст, автомобилист оказался злостным нарушителем. Проверка показала, что он не имеет прав, его машина не зарегистрирована, а стекла слишком затонированы. Кроме того, у водителя отсутствовал полис ОСАГО, зато имелись 100 тысяч долга по штрафам за 136 нарушений ПДД.