В Курской области жители освистали главу района, когда она похвасталась медалью

«Начнем, конечно же, с медали, которую дали не только мне, а дали всем главам приграничных районов…» — начала было Дегтярева, но ее слова вызвали гневную реакцию зала, люди стали свистеть и кричать на чиновницу. Видеозапись с реакцией зала опубликовали в соцсетях.