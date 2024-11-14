Выявлены 135 вариаций генома, связанных с мужским бесплодием

Как отмечают исследователи, появление некоторых из этих вариантов в геноме мужчин приводит к тому, что число жизнеспособных половых клеток снижается до отметки в 3−4%, что обычно является индикатором проблем с фертильностью. Последующее изучение этих мутаций поможет ученым понять, какие именно клеточные процессы они затрагивают, что необходимо для разработки новых методик диагностики и лечения бесплодия.