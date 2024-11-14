Новый пешеходный мост установили в Автозаводском районе

Как рассказал представитель подрядной организации Ален Севоян, были выполнены работы по очистке 1,5 тыс. кв. метров канала, укреплению более 9 тыс. кв. метров берега, в том числе с применением габионов. Затем была установлена сама переправа. «Мост из легкого металла, но в то же время прочного и долговечного, у него высокая коррозионная стойкость, в том числе поэтому — он неприхотлив в обслуживании. Сама конструкция была возведена в очень короткие сроки», — подчеркнул подрядчик. Жители уже отметили, что мост не только безопасный, но и выглядит современно.