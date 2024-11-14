Новый пешеходный мост установили в Автозаводском районе по обращению нижегородцев к главе города Юрию Шалабаеву. Прежняя переправа с улицы Тяблинской до благоустроенного сквера на улице Космической за время эксплуатации уже была в неудовлетворительном состоянии. В районной администрации сообщили, что в настоящий момент новый мост открыт для движения.
«После обращений жителей к главе города специалисты обследовали состояние старого моста и выявили высокий износ сооружения. Мэр Юрий Шалабаев принял решение о финансировании установки новой переправы. Мы оперативно взяли этот объект в работу».
По его словам, в этом году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» была благоустроена территория у дома № 54 по улице Космической. В связи с этим у жителей поселка Стахановский появилась потребность в безопасной и комфортной переправе, которая напрямую ведет к обновленному пространству. Кроме того, по маршруту, проходящему через этот пешеходный мост, жители частного сектора ведут детей в школы, детские сады.
Как рассказал представитель подрядной организации Ален Севоян, были выполнены работы по очистке 1,5 тыс. кв. метров канала, укреплению более 9 тыс. кв. метров берега, в том числе с применением габионов. Затем была установлена сама переправа. «Мост из легкого металла, но в то же время прочного и долговечного, у него высокая коррозионная стойкость, в том числе поэтому — он неприхотлив в обслуживании. Сама конструкция была возведена в очень короткие сроки», — подчеркнул подрядчик. Жители уже отметили, что мост не только безопасный, но и выглядит современно.
«Очень довольны, хороший мост сделали! Детям в школу удобно ходить, да и пожилым людям. И площадку нам красивую благоустроили. У нас теперь тут очень уютно стало», — поделилась жительница поселка Стахановский Ольга Митина.
Ранее сообщалось, что новый пешеходный мост через Шуваловский канал устанавливают в Ленинском районе Нижнего Новгорода. Подрядчик ведет работы по монтажу винтовых свай для опор современной переправы. Новый мост давно просили местные жители, в том числе они обращались к главе города Юрию Шалабаеву.
Также ранее в Нижнем Новгороде завершились ремонтные работы на пешеходных мостах на Зеленском и Похвалинском съездах.