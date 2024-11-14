В Иркутской области обсудили вопросы профориентации жителей

— Мы провели в третий раз молодежный карьерный форум, который стал частью федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие собрало почти пять тысяч человек, из которых две тысячи студентов встретились с работодателями и образовательными организациями, — сказал министр труда и занятости Кирилл Клоков.