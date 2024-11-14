В Иркутской области обсудили вопросы профориентации жителей

Вопросы профориентации обсудили в Иркутской области. На заседании также предлагали план работы на 2025 год. Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в следующем году планируется запуск нового нацпроекта «Кадры». По нему будут готовить необходим для экономики специалистов.
— Мы провели в третий раз молодежный карьерный форум, который стал частью федерального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие собрало почти пять тысяч человек, из которых две тысячи студентов встретились с работодателями и образовательными организациями, — сказал министр труда и занятости Кирилл Клоков.
Также, в недавней акции «Неделя без турникетов» приняли участие более 200 нанимателей со всей области. А свыше пяти тысяч человек побывали на экскурсиях в ведущих организациях.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что на развитие Мегетского лесопитомника планируют выделить 113 миллионов рублей. Деньги направят для Иркутской области из федерального бюджета.