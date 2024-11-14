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Из «Красноярских Столбов» исчезли медведи

КРАСНОЯРСК, 14 ноября, ФедералПресс. В национальном парке «Красноярские Столбы» медведи перестали показываться людям и легли в спячку. Об этом сообщили в пресс-службе нацпарка.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«С начала ноября сотрудники охраны не фиксировали следы медведей. Кормовые условия были достаточные, а потому встречи с медведями-шатунами крайне маловероятны», — отметили в пресс-службе.

В национальном парке уточнили, что продолжительность сна у взрослых медведей составляет порядка 170 дней. При этом самцы зимуют одни, а самки вместе с медвежатами. Однако, несмотря на это, туристам советуют гулять по парку исключительно днем.

Напомним, что на острове Итуруп медведь напал на мужчин у природной достопримечательности Белые скалы. Один из туристов был срочно прооперирован из-за серьезных травм и до сих пор находится в тяжелом состоянии.

флора и фауна