Из «Красноярских Столбов» исчезли медведи

«С начала ноября сотрудники охраны не фиксировали следы медведей. Кормовые условия были достаточные, а потому встречи с медведями-шатунами крайне маловероятны», — отметили в пресс-службе.
В национальном парке уточнили, что продолжительность сна у взрослых медведей составляет порядка 170 дней. При этом самцы зимуют одни, а самки вместе с медвежатами. Однако, несмотря на это, туристам советуют гулять по парку исключительно днем.
Напомним, что на острове Итуруп медведь напал на мужчин у природной достопримечательности Белые скалы. Один из туристов был срочно прооперирован из-за серьезных травм и до сих пор находится в тяжелом состоянии.