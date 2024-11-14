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Матвей Заседа: «Авангард» в игре с «Динамо» слишком часто действовал не по заданию, будем это исправлять"

Новый игрок омского «Авангарда» Заседа прокомментировал матч с «Динамо».

Источник: Комсомольская правда

В среду, 13 ноября, «Авангард» в домашнем матче чемпионата КХЛ уступил московскому «Динамо» 3:5. Автором одного из голов нашей команды стал форвард Матвей Заседа, он и дал оценку игры.

— «Динамо» показало что-то неожиданное, что удивило, чему не нашлось противоядия? Или оно просто сыграло в свою силу, а это «Авангарду» нужно было сыграть сильнее?

— У нас все старались, да, где-то не повезло, но «Динамо» тоже мастеровитая команда, у него хорошие большинство и вообще исполнители. Мы это разбирали. Но слишком часто действовали не по заданию, поэтому получали голы. Надо разбирать, надо работать дальше — только это остается.

— По вам даже не скажешь, что со старта сезона вы много не играли. Как можно объяснить столь успешный пока темп: два гола в двух играх подряд?

— Основное — больше психологический момент. Подстроился под высокий темп, именно под тактическую систему «Авангарда», с тренерами много разговариваем. Мне многое подсказывают, чтобы я не проваливался в каких-то моментах. Но опять же — все в результат, если не смог им подкрепить — надо улучшать игру во всем. Даже если побеждаешь, можно еще улучшать. По физическому состоянию я себя чувствую неплохо, на 60 минут игры хватает и энергии, и спасибо, что тренеры доверяют мне выходить в важных моментах. Казалось бы, после моей большой паузы доверие должно быть меньше, но мне доверяют, говорят, как действовать. Я стараюсь это доверие отрабатывать.

— По общей ситуации в сезоне: за счет чего команде в целом сейчас можно исправлять ситуацию, выкарабкиваться в таблице вверх, находить силы и мотивацию, чтобы бороться за победу в следующих играх?

— Настроя и мотивации всегда хватает. Тем более, когда играешь на домашней арене, когда на ней хочется играть. Так что с мотивацией никаких проблем нет. Нужны просто выполнение тренерских установок, игрового задания, агрессия. И тогда будет все отлично.

— Как вам сейчас играется с нынешними партнерами по звену атаки?

— С ними отличное взаимодействие, как и во всей команде. Мне кажется, с любым у любого игрока так будет, если поставить. В этом плане мы хорошо слажены.

Далее омичи в субботу, 16 ноября, сыграют также дома с «Нефтехимиком».