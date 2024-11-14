Матвей Заседа: «Авангард» в игре с «Динамо» слишком часто действовал не по заданию, будем это исправлять"

— Основное — больше психологический момент. Подстроился под высокий темп, именно под тактическую систему «Авангарда», с тренерами много разговариваем. Мне многое подсказывают, чтобы я не проваливался в каких-то моментах. Но опять же — все в результат, если не смог им подкрепить — надо улучшать игру во всем. Даже если побеждаешь, можно еще улучшать. По физическому состоянию я себя чувствую неплохо, на 60 минут игры хватает и энергии, и спасибо, что тренеры доверяют мне выходить в важных моментах. Казалось бы, после моей большой паузы доверие должно быть меньше, но мне доверяют, говорят, как действовать. Я стараюсь это доверие отрабатывать.