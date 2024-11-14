Краткий гид по Костроме: что посмотреть, туристические маршруты, достопримечательности, местная кухня

Музей знакомит с традиционными народными промыслами, связанными с обработкой льна и бересты. В зале льна вы увидите процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. Здесь представлены старинные и современные образцы льняных изделий. А в зале бересты вам покажут, как делали в старину пестери, лукошки и другие берестяные вещи. Экспонаты музея собирались в этнографических экспедициях по всей Костромской области. В музее можно посетить мастер-классы. А на память приобрести скатерти, салфетки, рубахи и другие изделия из льна.