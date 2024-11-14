Краткий гид по Костроме: что посмотреть, туристические маршруты, достопримечательности, местная кухня

Кострома — небольшой старинный город на Волге с богатой историей, русскими традициями гостеприимства и душевной атмосферой. Уникальные памятники, красота природы, удобное расположение, развитая инфраструктура и сервис делают его привлекательным для туристов в любое время года. Зимой сюда приезжают за новогодним настроением — ведь Кострома считается родиной Снегурочки. Что интересного посмотреть в Костроме — в материале «Газеты.Ru».
Сусанинская площадь.
Где находится: центр города, можно добраться на общественном транспорте до ост. «Сусанинская площадь».
Сусанинская площадь — сердце города и средоточие старинных зданий. Архитектурный ансамбль площади сформировался в XVIII — XIX веках и с тех пор не сильно изменился. На площади множество исторических сооружений — символов Костромы: пожарная каланча, здание бывшей гауптвахты, дом генерал-лейтенанта Борщова, торговые ряды, губернские присутственные места, памятник Ивану Сусанину.
Знакомство с Костромой нужно начинать именно с Сусанинской площади, потому что здесь сконцентрировано то, ради чего в Кострому и приезжают: архитектура, история и атмосфера, рассказала «Газете.Ru» профессиональный экскурсовод, гид-переводчик из Костромы Юлия Касьянкова.
Ипатьевский монастырь.
Где находится: Кострома, ул. Просвещения, 1
Впервые монастырь упоминается в летописи в 1432 году, но по преданию он был основан раньше. Долгое время обитель находилась под покровительством рода Годуновых, здесь сохранилась одна из их усыпальниц.
Свято-Троицкий Ипатьевский монастырь сыграл большую роль в событиях Смутного времени. Не случайно его называют колыбелью династии Романовых. С осени 1612 года в кельях обители жили юный Михаил Романов со своей матерью монахиней Марфой. 13 марта 1613 года в монастырь прибыло посольство Земского собора, избравшего 16-летнего Михаила царем. В Троицком соборе монастыря был совершен торжественный обряд призвания на царство Михаила Романова, положивший конец Смуте.
При Романовых монастырь занял привилегированное положение как фамильная святыня. Вступая на престол, представители династии считали своим долгом посетить обитель и сделать щедрые вклады.
Монастырский комплекс разделен на Новый город, закрытый для посторонних, и Старый — территорию Церковного историко-археологического музея. Архитектурный ансамбль монастыря включает в себя Троицкий соборный храм, звонницу, Архиерейский корпус со Святыми воротами, палаты бояр Романовых и ряд других сооружений.
«Захватывает дух от красоты резного иконостаса и великолепных фресок в Троицком соборе монастыря. В соборе обязательно нужно найти на первый взгляд неприметные, но очень интересные, украшенные в технике огневого золочения ворота 16 века — в России подобные вещи можно пересчитать по пальцам», — отметила собеседница «Газеты.Ru».
Терем Снегурочки.
Где находится: Кострома, ул. Лагерная 38
Снегурочка — один из брендов Костромы, привлекающий туристов. Если в Великий Устюг ездят к Деду Морозу, то в Кострому — к Снегурочке. Одна из главных достопримечательностей, связанных с зимней волшебницей — ее терем.
Снегурочка живет в тереме со своими помощниками-домовыми и котом Баюном. Дед Мороз иногда навещает любимую внучку, также они держат связь по скайпу.
Встречают гостей верные помощники Снегурочки — они поведают вам старинные предания и развлекут играми и конкурсами.
Посетите ледяную комнату в тереме — тут есть самый настоящий ледяной бар со снежными коктейлями. А еще здесь круглый год можно сделать необычные снимки с ледяными скульптурами.
Какие еще достопримечательности Костромы связаны со Снегурочкой:
* Резиденция Снегурочки
Сумароковская лосиная ферма.
Где находится: Костромская обл., Красносельский район д. Сумароково
Хотите полюбоваться костромской природой? Отправляйтесь на сумароковскую лосиную ферму. Она находится в 30−40 минутах езды от Костромы.
Лосиных ферм в нашей стране — по пальцам пересчитать. Поэтому костромской заказник уникальный. Лоси здесь живут в естественных условиях. При этом о них заботятся, и животные находятся под охраной. Посетить ферму и пообщаться с сохатыми можно в составе экскурсии. Туристов сюда приезжает много, поэтому ждать компанию долго не придется. А еще на ферме с мая по сентябрь продают парное лосиное молоко.
Костромская слобода.
Где находится: Кострома, ул. Просвещения, 1Б
Старейший в России музей деревянного русского зодчества под открытым небом. Здесь собраны постройки XVIII-XX века, в том числе дома, деревянные храмы, мельницы, мастерские, привезенные из разных уголков Костромской области. Побывайте в кузнице, гончарной мастерской, осмотрите уникальную коллекцию старинных саней и купеческую лавку. На территории слободы можно сделать эффектные снимки. Зимой, когда темнеет, здесь включают подсветку, отчего территория слободы выглядит словно картинка из русской сказки.
Романовский музей.
Где находится: Кострома, проспект Мира, 5
Романовский музей был открыт в 1913 году к трехсотлетию династии Романовых. Для этого в Костроме было специально построено двухэтажное здание в русском стиле. На торжественном открытии присутствовал Николай II вместе с семьей. После Октябрьской революции 1917 года музей передали Костромскому научному обществу по изучению местного края. А в 1945 году здесь открылась картинная галерея. В музее выставлены коллекции живописи, действуют постоянные экспозиции и временные выставки.
Музей сыра.
Где находится: Кострома, ул. Чайковского, 19
Один из самых популярных музеев в Костроме. И это не удивительно, ведь костромской сыр славится на всю Россию и даже за ее пределами. По экспонатам музея можно изучать историю сыроделия, узнать о разных сырных традициях и сортах любимого продукта. Важная часть экскурсии — дегустация, советуем ее не пропускать! Забронировать посещение музея можно на сайте.
Музей-усадьба льна и бересты.
Где находится: Кострома, ул. В. Терешковой, 38
Музей знакомит с традиционными народными промыслами, связанными с обработкой льна и бересты. В зале льна вы увидите процесс превращения льняной соломы в крестьянские рубахи. Здесь представлены старинные и современные образцы льняных изделий. А в зале бересты вам покажут, как делали в старину пестери, лукошки и другие берестяные вещи. Экспонаты музея собирались в этнографических экспедициях по всей Костромской области. В музее можно посетить мастер-классы. А на память приобрести скатерти, салфетки, рубахи и другие изделия из льна.
Волжская набережная.
Как найти: центр города, вдоль улицы 1 Мая.
Благоустроенная пешеходная и туристическая зона на берегу Волги. Здесь расположены музеи, памятники, речной порт Костромы, гостиницы и рестораны, обелиск Московской заставы — парадный въезд в город, дебаркадер — где сняты знаковые сцены фильма «Жестокий романс». Пройдя по набережной влево от «Московской заставы», вы увидите на возвышенности беседку Островского. От улицы 1 Мая начинается Центральный парк Костромы — он расположен на территории бывшего Костромского кремля. Здесь можно посмотреть часовню Александра Невского, Владимирский храм, Богоявленский собор и один из самых интересных в стране памятников Ленину.
Сырная биржа.
Где находится: Кострома, Мучные ряды, 1
Большая сырная ярмарка, где представлены все сыры костромских производителей. Здесь два зала — в первом вы найдете десятки видов сыров по самым выгодным ценам, во втором — молочную и другую местную продукцию, мед, сувениры. Настоящее раздолье для сырных гурманов!
Какие блюда попробовать в Костроме.
Развитый гастрономический туризм — очень привлекательная особенность Костромы. В местных ресторанах вам подадут деликатесы русской кухни, которые вы вряд ли попробуете где-то еще. Юлия Касьянкова дала рекомендации, что стоит продегустировать в Костроме, кроме местных сыров.
Щи со щаницей. Подаются практически во всех костромских ресторанах. «Это, пожалуй, самое известное костромское блюдо. Оно готовится из капусты, заквашенной особым способом. Вкусное необычайно!» — говорит экскурсовод.
Стейк из сома. Блюдо подается в ресторане «Старая пристань», расположенном на дебаркадере на Волжской набережной.
Кологривский гусь, гусьбургер и блюда из гуся. Кологривский гусь стал местным гастрономическим брендом. Птица выращивается в небольшом городке Кологриве под Костромой. Пару лет назад около памятника Сусанину в центре города появился фудтрак «ГусьБургер», где можно купить готовую продукцию из гусятины.
Напитки, настройки, варенья и десерты из лесных ягод, сосновых шишек.
Грибы. Местные леса богаты не только ягодами, но и грибами. Поэтому в ресторанах вы можете заказать соленые грузди, похлебку из белых, грибную икру и другие вкуснейшие блюда.
Мороженое Караваево. «Оно просто обязательно к дегустации. Изготавливают его из молока костромских коров, а вкус такой, что вернет в детство. Начинать дегустацию рекомендую с пломбира», — говорит собеседница «Газеты.Ru».
Что еще посмотреть в Костроме? Советы эксперта.
Церковь Воскресения на Дебре. «Это самая некостромская из всех костромских церквей. Красного кирпича, с ярославскими изразцами и захватывающей легендой. Но самое в ней интересное — один из приделов с просто уникальным резным иконостасом и древней росписью», — рассказывает Юлия Касьянкова.
Заволжье со смотровой площадки у церкви Ильи Пророка на улице Дачной. «Сюда стоит приехать ради видов на историческую часть города, хотя и церковь тоже интересна: построена в середине XVII века на землях, принадлежавших боярину Морозову — супругу той самой боярыни Морозовой со всем нам известной картины Сурикова. Кстати, и сама боярыня в этой церкви бывала», — говорит экскурсовод.
Коллекции живописи. «В Костроме имеется галерея современного искусства — да такая, которой может позавидовать и более крупный город. Также загляните в Дворянское собрание, где размещена постоянно действующая выставка местного художника-самородка Ефима Честнякова», — комментирует гид.