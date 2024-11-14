Физики впервые увидели и сфотографировали «тень» от лазерного луча

В результате этого внутри луча синего лазера возникает темная линия, представляющая собой своеобразную «тень» от зеленого лазера. Как показали проведенные учеными опыты, эта «тень» хорошо заметна как для человеческого глаза, так и для матриц цифровых камер, и при этом она ведет себя как и обычная тень — она меняет свои очертания и структуру в зависимости от формы порождающего ее луча, накладывается на другие тени и становится темнее при повышении интенсивности зеленого лазера.