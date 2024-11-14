«Со временем мы подойдем к такому стилю». Лукашенко высказался о женщине-президенте в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко высказался о женщине-президенте в Беларуси, сообщает БелТА.
Прежде всего, отвечая на вопрос, может ли женщина быть главой государства Лукашенко напомнил свое изречение о том, что «президентом не становятся — президентом рождаются». Также глава Беларуси пояснил, что у человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся на президентском посту.
— Их много. Может быть, одно, два, а может быть и все. Это очень важно, — подчеркнул он.
Продолжая тему избрания женщины президентом в Беларуси, Лукашенко подчеркнул, что президентство — это очень тяжелый вид деятельности, предусматривающий не только какие-то представительские или протокольные функции. Он отметил, что президент Беларуси еще и действующий главнокомандующий. Подчеркнул, что, например, у президента США не такие полномочия, как, например, у российского или белорусского президента.
— Тут надо вникать во все: и накормить, и напоить… Это тяжелейшая работа, — указал белорусский лидер.
Здесь же Александр Лукашенко высказал мнение о том, что не надо так нагружать женщину.
— У нас не церемониальная эта должность, — резюмировал он.
Также Лукашенко добавил, что, возможно, со временем белорусское общество тоже подойдем к стилю, как в США, однако пока иначе. Мол, женщина еще и женщиной должна быть, из-за чего не стоит женщин обременять полномочиями и обязанностями как у президента.
— Пока в Беларуси есть женские президенты — пусть будут мужики, зачем женщин обременять? — задался вопросом руководитель Беларуси.
Здесь же глава страны сказал, что не нужно перекладывать мужские обязанности на женщин.
— Я преклоняюсь перед женщинами, нисколько не принижая их роль. Но они должны быть рядом, чтобы мы могли опереться на крепкое плечо, как у нас обычно бывает, — заключил президент.
Еще Александр Лукашенко предупредил о появлении в Европе новых лидеров, как Шарль де Голль, после критики Макрона.
И еще глава Беларуси заявил, что «американцы начали о Шольца ноги вытирать».