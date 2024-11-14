«Со временем мы подойдем к такому стилю». Лукашенко высказался о женщине-президенте в Беларуси

Прежде всего, отвечая на вопрос, может ли женщина быть главой государства Лукашенко напомнил свое изречение о том, что «президентом не становятся — президентом рождаются». Также глава Беларуси пояснил, что у человека от природы должны быть фундаментальные качества, которые ему пригодятся на президентском посту.