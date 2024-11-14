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За взятку у экс-главы ДРСУ в Омской области арестовали имущества на 13 млн

Бывший директор госпредприятия «Горьковское ДРСУ» отправился под суд.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Омской области направила в суд уголовное дело бывшего директора государственного предприятия «Горьковское ДРСУ». Его обвиняют в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, он вымогал ее у предпринимателя, которому ДРСУ задолжало 15, 7 млн рублей за поставку товара. За оперативное решение вопроса директор запросил 800 тысяч. А предприниматель пошел не в банк за деньгами, а в УФСБ с заявлением.

При получении части денег директора ДРСУ взяли с поличным. По уголовному делу у него арестовали имущества на 13 млн рублей. Жил директор, надо полагать, многократно лучше, чем работники его предприятия: у него арестованы жилые и нежилые помещения, предметы роскоши, два автомобиля, прицеп, земельные участки, моторное судно и наличность.

Уголовное дело передано в Центральный районный суд города Омска. За преступление экс-руководителю ДРСУ грозит до 12 лет лишения свободы.