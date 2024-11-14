За взятку у экс-главы ДРСУ в Омской области арестовали имущества на 13 млн

При получении части денег директора ДРСУ взяли с поличным. По уголовному делу у него арестовали имущества на 13 млн рублей. Жил директор, надо полагать, многократно лучше, чем работники его предприятия: у него арестованы жилые и нежилые помещения, предметы роскоши, два автомобиля, прицеп, земельные участки, моторное судно и наличность.