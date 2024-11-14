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Linkin Park выпустили композицию Two Faced и клип на нее

Американская рок-группа Linkin Park представила еще один сингл, Two Faced, в преддверии выхода нового альбома From Zero. В записи лонгплея приняла участие новая вокалистка Эмили Армстронг, заменившая покойного Честера Беннингтона.

Источник: Звук

Американская рок-группа Linkin Park представила еще один сингл, Two Faced, в преддверии выхода нового альбома From Zero. В записи лонгплея приняла участие новая вокалистка Эмили Армстронг, заменившая покойного Честера Беннингтона.

Эмоциональная песня, по-видимому, рассказывает об обретении независимости от некого манипулятора. Трек дополнил клип, в котором Linkin Park исполняют Two Faced в строгих костюмах, при этом «отрываясь по полной».

Релиз From Zero намечен на 15 ноября. Также артисты написали саундтрек ко второму сезону сериала «Аркейн» (2021-…) по вселенной игры League of Legends (2009-…).