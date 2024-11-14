Почему у белорусских футболистов хромает физподготовка

Вот и Александр Лукашенко вынужден был признать, что национальным футболистам, прежде всего, не хватает физической подготовки. Об этом президент заявил 14 ноября во время общения с бойцами студенческого отряда, принимавшего участие в реконструкции стадиона «Трактор», передает БЕЛТА.
Президент был предельно откровенен в этом вопросе. Он считает, что футболисты «не могут бежать с первой до последней минуты на высоком темпе девяносто минут», хотя этот вид спорта «стал очень быстрым».
Вот и бывший игрок сборной Петр Качуро, проанализировав недавно осенние стартовые игры, навал белорусских футболистов «командой без эмоций». И дело, по его мнению, не только в десятке официальных матчах без побед, но и в картине игры, которая оставляет желать лучшего. Прежде всего, заметил он, запал должен быть виден болельщикам и специалистам. А его не хватает в последние годы.
Кстати, и бывший главный тренер «Белшины» Михаил Мартинович еще в начале года тоже акцентировал внимание именно на том, что белорусским футболистам не хватает физической подготовки, воспитания и самоконтроля. И с грустью признал, что все это раньше у команды было.
Поэтому, пояснил он, сегодня надо жить в ногу со временем. С одной стороны, в стране очень много сильных спортсменов, которые целиком отдаются тренировкам. А есть и много молодых ребят, которые относятся к профессии совсем по-другому. У них явно завышенная самооценка, цитировала эксперта sport5.by.