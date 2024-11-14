Почему у белорусских футболистов хромает физподготовка

Вот и бывший игрок сборной Петр Качуро, проанализировав недавно осенние стартовые игры, навал белорусских футболистов «командой без эмоций». И дело, по его мнению, не только в десятке официальных матчах без побед, но и в картине игры, которая оставляет желать лучшего. Прежде всего, заметил он, запал должен быть виден болельщикам и специалистам. А его не хватает в последние годы.