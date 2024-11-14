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В Башкирии лидерство среди новорожденных детей оставила за собой Уфа

Стало известно, где в Башкирии больше всего родилось детей.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, в каких городах и районах Башкирии чаще всего рождаются дети. Согласно аналитике республиканских статистиков, в 2023 году уверенное первое место заняла Уфа. В столице Башкирии в прошлом году появились на свет 10 226 младенцев.

На втором месте по рождаемости оказался Стерлитамак, в котором родились 2322 ребенка. На третьем месте — Нефтекамск (1 429).

Среди районов лидирует Уфимский район, где на свет появились 1 184 младенца. Также в топ вошли Туймазинский (1 037), Белорецкий (938) и Иглинский (731).

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