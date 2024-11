Телеведущему Дмитрию Диброву исполнилось 65 лет

Всенародную любовь и признание Диброву принесла передача «Кто хочет стать миллионером?» — аналог британской «Who Wants to Be a Millionaire?». Изначально шоумен отказывался от роли ведущего, так как «не хотел иметь дело с попсой», но генеральный директор канала НТВ Олег Добродеев его убедил. Первые выпуски викторины не получили должного отклика у зрителей, однако уже через три месяца рейтинг передачи заметно вырос — и она стала выходить в вечерний прайм-тайм, а через год «О, счастливчик» (под таким названием шоу выходило на НТВ в период с 1999 по 2001 год) был удостоен премии ТЭФИ в номинации «Телевизионная игра». С конца февраля 2001 года программа стала выходить на Первом канале уже под названием «Кто хочет стать миллионером?», а ее ведущим стал пародист Максим Галкин. По слухам, Диброву предлагали перейти на канал вместе с викториной, но он отказался, так как остался недоволен предложенным ему гонораром.