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Рестораны Ростова попали в топ-10 лучших заведений Юга России

Ростовские рестораны покорили своей кухней жюри национальной премии.

Источник: Комсомольская правда

Рестораны Ростова-на-Дону попали в топ-10 лучших заведений Юга России. Об этом сообщили на официальном сайте донского правительства по итогам совещания по вопросам деятельности департамента потребрынка.

По результатам независимой ресторанной национальной премии несколько заведений Ростова-на-Дону покорили жюри. Кроме того, Ростовская область победила в двух номинациях конкурса «Торговля России»: «Лучший торговый город» и «Лучший объект фаст-фуда». В последнем конкурсе победу одержал популярный фуд-молл донской столицы.

— Рестораны и кафе, вся индустрия гостеприимства в целом достаточно быстро реагирует на запросы аудитории и рынка. Региональные компании не скупятся и проводят ребрендинг своих заведений с учетом интересов и предпочтений наших потенциальных гостей, — говорится в сообщении регионального правительства.