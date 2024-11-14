Рестораны Ростова попали в топ-10 лучших заведений Юга России

— Рестораны и кафе, вся индустрия гостеприимства в целом достаточно быстро реагирует на запросы аудитории и рынка. Региональные компании не скупятся и проводят ребрендинг своих заведений с учетом интересов и предпочтений наших потенциальных гостей, — говорится в сообщении регионального правительства.