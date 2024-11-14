Рестораны Ростова попали в топ-10 лучших заведений Юга России

Рестораны Ростова-на-Дону попали в топ-10 лучших заведений Юга России. Об этом сообщили на официальном сайте донского правительства по итогам совещания по вопросам деятельности департамента потребрынка.
По результатам независимой ресторанной национальной премии несколько заведений Ростова-на-Дону покорили жюри. Кроме того, Ростовская область победила в двух номинациях конкурса «Торговля России»: «Лучший торговый город» и «Лучший объект фаст-фуда». В последнем конкурсе победу одержал популярный фуд-молл донской столицы.
— Рестораны и кафе, вся индустрия гостеприимства в целом достаточно быстро реагирует на запросы аудитории и рынка. Региональные компании не скупятся и проводят ребрендинг своих заведений с учетом интересов и предпочтений наших потенциальных гостей, — говорится в сообщении регионального правительства.