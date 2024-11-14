На Новый год Петербург примет больше гостей, чем Москва и Сочи

В Петербург приедут на Новый год, даже несмотря на цены — за путешествие на двоих на пару дней нужно будет выложить более 50 тысяч рублей. При этом Москва и Сочи, которые расположились на втором и третьем месте, не сильно отличаются в цене.
В пятерку также вошли Минеральные воды и Калининград.
Большая часть расходов в путешествии приходится на аренду жилья и перелеты. Самыми дорогими считаются авиабилеты в Калининград — стоимость в одну сторону на человека 11,9 тысячи рублей. На аренде получится сэкономить, если поехать в Уфу (12,1 тысячи рублей), Калининград (13,7 тысячи рублей) и Екатеринбург (15,4 тысячи рублей). Наиболее высокие цены на суточную в Москве (48 тысяч рублей) и Петербурге (23,1 тысячи рублей).
В этом году Петербург пользуется у путешественников особым спросом. В Северную столицу минувшим летом приехали 2,5 миллиона туристов.